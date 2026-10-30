Η αντίστροφη μέτρηση για το ματς της Εθνικής Ελλάδας με τη Σερβία ξεκινά την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, με την ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων για την αναμέτρηση της στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Όπως ενημέρωσε η ΕΠΟ την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, στις 12:00, ξεκινά η διάθεση των εισιτηρίων για την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με τη Σερβία, που θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου (21:45) στο Πανθεσσαλικό Στάδιο (Live από το Gazzetta).

Θυμίζουμε πως το παιχνίδι είναι το τελευταίο της Γαλανόλευκης στον όμιλο του Nations League, όπου αντιμετωπίζει επίσης την Ολλανδία και τη Γερμανία, και έχει ιδιαίτερη σημασία στη μάχη για την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό όμιλο, με αντιπάλους την Ολλανδία, τη Γερμανία και τη Σερβία, η Εθνική μας έχει μπροστά της μια τεράστια ευκαιρία για μια σημαντική αγωνιστική διάκριση. Και σε αυτή την προσπάθεια, η παρουσία και η στήριξη του κόσμου μπορούν να αποτελέσουν τον δικό μας μεγάλο σύμμαχο!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Έναρξη πώλησης: Τρίτη 03/11/2026, ώρα 12:00.

Λήξη πώλησης: Μέχρι εξαντλήσεως των εισιτηρίων, με καταληκτική ημερομηνία και ώρα την έναρξη του αγώνα.

Κανάλι πώλησης: Αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας PAME ETHNIKI.

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Θύρες Κανονικό Παιδικό (έως 15 ετών) 1, 2, 3-4, 5, 6-7, 8, 9-10, 11, 12, 31, 32, 33-34, 35, 36-37, 38, 39, 40-42, 41 15 € – 13, 14, 29, 30, 43-44, 45-46, 53-54, 55-56 20 € 10 € 16, 17, 26, 27, 47-48, 51-52 25 € 10 € 20, 23, 25, 49-50 30 € 15 €

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται το διαχειριστικό κόστος του παρόχου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έκδοσης εισιτηρίων Ticketmaster.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αγοράς, το εισιτήριο αποστέλλεται στο email που έχει δηλώσει ο αγοραστής.

Για την είσοδο στο γήπεδο απαιτείται η χρήση του QR code από το κινητό τηλέφωνο ή η εκτύπωση του εισιτηρίου, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται σε αυτό.

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