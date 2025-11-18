Η Ελλάδα U21 πήρε προβάδισμα δυο γκολ κόντρα στην αντίστοιχη ομάδα της Βόρειας Ιρλανδίας, χάρη στα γκολ των Αλεξίου και Γκούμα.

Η Ελλάδα U21 πήγε με «αέρα» δυο τερμάτων στα αποδυτήρια του Δημοτικού Σταδίου της Λιβαδειάς στο ημίχρονο του αγώνα με τη Βόρεια Ιρλανδία για τα προκριματικά του EURO U21 του 2027.

Στο 19ο λεπτό ο Σμυρλής πέρασε την μπάλα στην περιοχή για τον Άλεν, ο οποίος έκανε το γύρισμα, η μπάλα έμεινε στην περιοχή και ο Αλεξίου με σουτ άνοιξε το σκορ.

Ύστερα από 7 λεπτά ο Σμυρλής πάτησε περιοχή έπειτα από κάθετη του Τζίμα, έκανε ντρίμπλα, ο ΜακΜούλαν απέκρουσε και στην επαναφορά ο Γκούμας με κεφαλιά έκανε το 2-0, το οποίο ήταν το σκορ του πρώτου μέρους.