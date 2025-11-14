Τζίμας και Καλογερόπουλος σκόραραν στο φινάλε του πρώτου μέρους της Εθνικής Ελπίδων κόντρα στη Γεωργία U21. Κερδισμένο πέναλτι ο Σμυρλής, ασίστ ο Κοντούρης.

Η Εθνική Ελπίδων πήγε στα αποδυτήρια της Λεωφόρου στην ανάπαυλα του αγώνα με τη Γεωργία U21 με προβάδισμα δυο γκολ, τα οποία πέτυχε στο φινάλε του πρώτου μέρου,ς μέσα σε διάστημα δυο λεπτών.

Στο 42ο λεπτό ο Σμυρλής έφυγε ταχύτατα στην πλάτη της άμυνας, πάτησε περιοχή και ανατράπηκε. Στο 44' ο Τζίμας ανέλαβε την εκτέλεση και άνοιξε το σκορ, με τον διεθνή φορ της Μπράιτον να βρίσκει δίχτυα για τρίτο διαδοχικό ματς της Ελλάδας U21.

Και το δεύτερο «γαλανόλευκο» γκολ προήλθε από δημιουργία παίκτη του Παναιτωλικού. Στο 45+1' ο Κοντούρης εκτέλεσε κόρνερ, ο αρχηγός Καλογερόπουλος νίκησε άπαντες στον αέρα και με κεφαλιά έκανε το 2-0, το οποίο ήταν το σκορ του πρώτου μέρους.