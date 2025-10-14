Το 3Χ3 έκανε η Εθνική Ελπίδων επικρατώντας εκτός έδρας και της Λετονίας και προπορεύεται στον όμιλο των προκριματικών που συμμετέχει για το Euro U21.

Μετά το διπλό στη Μάλτα και τη μεγάλη νίκη μέσα στη Γερμανία, η Εθνική Ελλάδας των Ελπίδων πέρασε νικηφόρα και από τη Λετονία με 0-1 και πανηγύρισε την τρίτη της νίκη σε τρεις αγωνιστικές στον όμιλο των προκριματικών για το Euro U21, όπου και προπορεύεται με εννιά βαθμούς.

Το τουρνουά του 2027 διοργανώνουν η Αλβανία και η Σερβία, οι οποίες ήδη έχουν εξασφαλίσει τη θέση τους ως οικοδέσποινες. Από τα προκριματικά θα περάσουν οι εννέα πρώτες των ισάριθμων ομίλων των προκριματικών και η καλύτερη δεύτερη ομάδα. Τα υπόλοιπα τέσσερα εισιτήρια του EURO U21 θα κριθούν μέσω Play Offs, στους οποίους θα αγωνιστούν οι οκτώ δεύτεροι των προκριματικών.

Η βαθμολογία του ομίλου της Εθνικής Ελπίδων

1. Ελλάδα 9 (9-2)

2. Βόρεια Ιρλανδία 4 (3-1)

3. Γερμανία 3 (7-3)

4. Γεωργία 2 (2-2)

5. Λετονία 1 (1-7)

6. Μάλτα 0 (0-7)

*Η Ελλάδα και η Λετονία έχουν ένα ματς περισσότερο.

Τρίτη 14/10

Βόρεια Ιρλανδία - Γερμανία (19:30)

Μάλτα - Γεωργία (20:00)

-Βασικό κριτήριο ισοβαθμίας είναι οι βαθμοί στα μεταξύ τους και μετά η διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους και τα γκολ που σημείωσαν στους αγώνες τους.

Το πρόγραμμα της Εθνικής Ελπίδων

Μάλτα – Ελλάδα 0-5

Γερμανία – Ελλάδα 2-3

Λετονία – Ελλάδα 0-1

14/11/25 Ελλάδα – Γεωργία

18/11/25 Ελλάδα – Βόρεια Ιρλανδία

27/03/26 Ελλάδα – Μάλτα

31/03/26 Ελλάδα – Γερμανία

26/09/26 Γεωργία – Ελλάδα

01/10/26 Ελλάδα – Λετονία

06/10/26 Βόρεια Ιρλανδία – Ελλάδα