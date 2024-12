Ο Μπέλινγκχαμ μπορεί να έσωσε την Αγγλία σε μια στιγμή μαγείας και μπόλικου ποδοσφαιρικού θράσους, όμως αυτό δεν σημαίνει πως οι οπαδοί της συγχώρησαν κατευθείαν τον Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ. Πολλοί μάλιστα ξέφυγαν από το πλαίσιο της κριτικής και πέταξαν πλαστικά ποτήρια προς τον ομοσπονδιακό τεχνικό αμέσως μετά το τελικό σφύριγμα του αγώνα. «Δεν έχω δει καμία άλλη ομάδα να προκρίνεται και να δέχεται τέτοιες αντιδράσεις» ήταν το σχόλιο του πικραμένου Σάουθγκεϊτ, σε μια από τις λιγοστές άσχημες εικόνες που στιγμάτισαν το EURO 2024.



Empty cups being thrown at Gareth Southgate as he applauds the England fans. 😬pic.twitter.com/iTaZnYE6xF