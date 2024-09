Τόνι Κρόος για χέρι Κουκουρέγια: «Τούς πήρε μόνο τρεις μήνες για να δουν ότι ήταν πέναλτι»

Ο Τόνι Κρόος, στον απόηχο της ανακοίνωσης της UEFA για το viral χέρι του Μαρκ Κουκουρέγια, απάντησε ειρωνευόμενος την Ομοσπονδία για την καθυστέρηση των τριών μηνών στην επεξήγηση της φάσης.

Η ανακοίνωση της UEFA σχετικά με το χέρι του Μαρκ Κουκουρέγια στο Ισπανία - Γερμανία του EURO 2024, ξεσήκωσε «θύελλα αντιδράσεων κυρίως λόγω της τεράστιας καθυστέρησης με την οποία αυτή εκδόθηκε.

Η Ομοσπονδία εξήγησε το τι συνέβη στη συγκεκριμένη αμφισβητούμενη φάση, καθιστώντας σαφές το ότι θα έπρεπε να είχε ελεχθεί καλύτερα και να δοθεί τελικά πέναλτι υπέρ των Πάντσερ.

Με τη σειρά τους, οι Γερμανοί έχουν αρχίσει να ξεσηκώνονται, με μερικά από τα μεγάλα ονόματα της Μανσάφτ να παίρνουν δημόσια θέση πάνω στο θέμα. Ο Τόνι Κρόος, που ποτέ δε «μασάει» τα λόγια του, μίλησε στην «Bild», αναφέροντας χαρακτηριστικά με μία δόση ειρωνείας:

«Χρειάστηκαν μόνο τρεις μήνες για να συνειδητοποιήσουν ότι επρόκειτο για χέρι, το οποίο σχεδόν όλοι είδαν το ίδιο δευτερόλεπτο. Δόξα τω Θεώ, δεν ήταν τόσο μεγάλο το θέμα..Μπορώ όμως να ανακηρύξω τον εαυτό μου πρωταθλητή Ευρώπης τώρα που είπαν επίσημα ότι ήταν λάθος η απόφαση; Δεν νομίζω», είπε ο πρώην άσος της Ρεάλ Μαδρίτης.

🗣 Toni Kroos, after that UEFA Referees Committee has admitted that a penalty should have been awarded to Germany against Spain following Cucurella's handball:



"It took them three months to realise it was a handball, something that almost everyone saw in a second. Thank you, it… pic.twitter.com/BchFRIJs2Q