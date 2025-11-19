Διευθύνων Εμπορικός Διευθυντής της FIFA: «Το Μουντιάλ 2026 θα είναι το μεγαλύτερο event που έχει διοργανωθεί ποτέ!»

Ο Διευθύνων Εμπορικός Διευθυντής της FIFA δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για το ερχόμενο Μουντιάλ 2026, το οποίο χαρακτήρισε ως το μεγαλύτερο γεγονός όλων τον εποχών.

Σε λιγότερο από επτά μήνες, ολόκληρος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης θα κινείται σε ρυθμούς Μουντιάλ 2026! Το πολυαναμενόμενο γεγονός του καλοκαιριού απέχει πλέον πολύ λίγο και το μόνο που απομένει είναι να δοθούν τα εναπομείναντα έξι εισιτήρια για να συμπληρωθεί μία και καλή το «παζλ» της σπουδαίας διοργάνωσης.

Ο ενθουσιασμός για το νέο, διευρυμένο Μουντιάλ στο οποίο για πρώτη φορά θα συμμετάσχουν 48 χώρες είναι διάχυτος και η FIFA ελπίζει ότι η διοργάνωση που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό θα αφήσει εποχή. Αυτό άφησε να εννοηθεί και ο Διευθύνων Εμπορικός Διευθυντής της FIFA, Ρόμι Γκάι, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο event που θα πραγματοποιηθεί στην ιστορία του αθλητισμού!



«Το Μουντιάλ 2026 θα είναι το μεγαλύτερο event που θα έχει διοργανωθεί ποτέ, όχι μόνο σε αθλητικό επίπεδο και αυτό είναι κάτι που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Έχουμε να κάνουμε με έναν συνδυασμό πρωτιών. Για πρώτη φορά θα διεξαχθεί Μουντιάλ σε τρεις χώρες, για πρώτη φορά σε 12 πόλεις, για πρώτη φορά θα είναι 48 οι ομάδες και θα έχουμε 104 ματς, ενώ παράλληλα θα έχουμε και τη μεγαλύτερη διάρκεια στην ιστορία της διοργάνωσης.

Από τις μελέτες μας πιστεύουμε ότι μπορούμε να φτάσουμε τα 6 δισ. ευρώ σε συνολική εμπλοκή στο τουρνουά. Θα είναι μία διοργάνωση πιο... παγκόσμια από ποτέ, παγκόσμια και τοπική ταυτόχρονα. Παγκόσμια επειδή θα είναι η μεγαλύτερη που έχει διοργανωθεί ποτέ και τοπική επειδή οι αποστάσεις αναγκάζουν τους οπαδούς να κάνουν μία επιλογή», ανέφερε ο Γκάι.