Ο Κάρλος Αλκαράθ έκανε «back to back» στο Wimbledon και στις δηλώσεις του μετά την απονομή αναφέρθηκε στο μεγάλο τελικό του EURO 2024, ανάμεσα στην Ισπανία και την Αγγλία.

Λίγες ώρες πριν τη σέντρα του τελικού του EURO 2024 ανάμεσα στην Ισπανία και την Αγγλία στο Βερολίνο οι Ίβηρες πανηγύρισαν ήδη μια διεθνή αθλητική επιτυχία. Ο Κάρλος Αλκαράθ υπέταξε τον σπουδαίο Νόβακ Τζόκοβιτς στον τελικό του Wimbledon και σήκωσε το τρόπαιο για δεύτερη διαδοχική χρονιά.

Μετά την απονομή του τροπαίου ο 21χρονος Ισπανός ρωτήθηκε για τον τελικό του EURO και απάντησε: «Θα το δω με την ομάδα μου. Δεν ξέρω ακόμα που, αλλά θα το δούμε σίγουρα. Εγώ έκανα ήδη τη δουλειά μου, οπότε ας δούμε τι θα γίνει στο ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω, θα είναι πολύ δύσκολος αγώνας. Θα το δω και θα δούμε ποιος θα κερδίσει».

"I've already done my job" 😂



Carlos Alcaraz has done his part, now to watch Spain vs England in the #EURO2024 final...#Wimbledon pic.twitter.com/GRL1ygoz5W