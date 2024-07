O Κιλιάν Μπαπέ ήταν απογοητευμένος μετά τον αποκλεισμό της Γαλλίας από το EURO 2024 και δεν δίστασε να πει πως απέτυχε.

Η Ισπανία είναι η πρώτη φιναλίστ του EURO 2024. Η Φούρια Ρόχα υπέταξε τη Γαλλία με 2-1, με ανατροπή και τσέκαρε το εισιτήριο της για τον τελικό του Βερολίνου (14/7). Ο Κιλιάν Μπαπέ ήταν έκδηλα απογοητευμένος για το γεγονός πως δεν κατάφερε να βοηθήσει τους Τρικολόρ να φτάσουν στον τελικό και τόνισε πως απέτυχε στο στο τουρνουά της Γερμανίας.

«Στο ποδόσφαιρο, είτε είσαι καλός είτε δεν είσαι καλός. Δεν ήμουν καλός. Απέτυχα στο EURO. Στο ποδόσφαιρο, είτε είσαι καλός είτε δεν είσαι καλός. Δεν ήμουν καλός. Απέτυχα στο EURO. Έχω πολλή δουλειά να κάνω. Πρέπει να δουλέψω σκληρά για να επιστρέψω πολύ δυνατός την επόμενη σεζόν.

Ήθελα να γίνω πρωταθλητής Ευρώπης… Τώρα θα πάω διακοπές, θα ξεκουραστώ καλά, θα μου κάνει πολύ καλό, μετά θα ετοιμαστώ να ξεκινήσω μια νέα ζωή. Υπάρχουν πολλά να κάνουμε», ανέφερε ο Γάλλος σούπερ σταρ.

🚨🇫🇷 Kylian Mbappé: “In football you’re good or not good. I wasn’t good”.



“My Euro was a failure”.



“I wanted to be European champion… I will now go on holiday, I will rest well, it will do me a lot of good, then I will get ready to start a new life. There's a lot to do”. pic.twitter.com/9QW45qMPtI