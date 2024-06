Σύμφωνα με τις καταγγελίες των Άγγλων οπαδών ομάδες Γερμανών οπαδών κάνουν επιθέσεις σε σταθμούς τρένων σε άλλους οπαδούς Εθνικών ομάδων.

Το EURO 2024 έχει και τις δυσκολίες του αλλά και τις στιγμές έντασης. Χαρακτηριστικά σύμφωνα με καταγγελίες των Άγγλων οπαδών ομάδες Γερμανών οπαδών μεταβαίνουν σε σταθμούς τρένων και κάνουν επιθέσεις αλλά και ναζιστικούς χαιρετισμούς σε άλλους οπαδούς. Μάλιστα Άγγλοι οπαδοί τους τραβούσαν βίντεο, κάνοντας και σχόλια για το συμβάν. Σε ένα βίντεο που έχει ανέβει στα Social Media πάντως οι Αγγλοι ακούγονται σε αυτό να φωνάζουν τη λέξη Κόσοβο.

Looks like German 🇩🇪 local fans kicking off with any football fans on the streets in Gelsenkirchen - one fan hitler saluted towards the English fans pic.twitter.com/JCTlCPT3Dc