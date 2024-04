Σύμφωνα με δημοσιογράφο του «Athletic» ο Γιώργος Γιακουμάκης κάνει σκέψεις για το μέλλον του στην Εθνική Ελλάδας μετά τον «οδυνηρό» αποκλεισμό στα Play Off για το EURO 2024.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης και ο Τάσος Μπακασέτας ήταν μοιραίοι για την Εθνική Ελλάδας στα Play Off για το EURO 2024, καθώς αμφότεροι αστόχησαν στη διαδικασία των πέναλτι, ενάντια στη Γεωργία στην Τιφλίδα. Ειδικά ο Κρητικός σέντερ φορ δέχτηκε σκληρή κριτική για αυτήν την άτυχη στιγμή και άκουσε πολλά από χρήστες των Social Media και για αυτό τους «απάντησε» με την επιστροφή του στις ΗΠΑ.

Όπως προκύπτει αυτός ο «οδυνηρός» αποκλεισμός από το EURO 2024 έχει δημιουργήσει σκέψεις στον 29χρονο επιθετικό για το μέλλον του στη Γαλανόλευκη. Αυτήν την πληροφορία μετέφερε ο δημοσιογράφος του «Athletic», Φε​​​​​​​λίπε Κάρδενα, υποστηρίζοντας πως το είπε ο ίδιος ο Γιακουμάκης στo πλαίσιο της Media Day της Aτλάντα.

Όπως ανέφερε ο ρεπόρτερ του «Athletic» που ασχολείται με MLS ο Έλληνας striker χαρακτήρισε την Ατλάντα «σπίτι» του, ενώ έκανε αναφορά και στα κοστοβόρα ταξίδια από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ευρώπη.

Giorgos Giakoumakis tells us today that he has to make a decision re: his national team future with Greece.



GG said the Euro ‘24 elimination was “painful” and that the demands on travel from the US to Europe are too taxing.



He called ATL “my home.”