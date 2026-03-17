Μια σημαντική παρουσία σε διεθνές επίπεδο είχε ο Δημήτρης Παπαδόπουλος καθώς ο τεχνικός διευθυντής της ΕΠΟ συμμετείχε στην 4η έκδοση του Technical Lidershiup Diploma της FIFA στο Παρίσι.

Όπως αναφέρει η ΕΠΟ: «Ο τεχνικός διευθυντής της ΕΠΟ, καθώς και όλοι οι υπόλοιποι εκπρόσωποι από 27 διαφορετικές ομοσπονδίες, θα συνεχίσουν την εκπαίδευση και κατάρτισή τους με διαδικτυακά προγράμματα, καθώς και με νέες διά ζώσης συναντήσεις.

Το πρόγραμμα, διάρκειας 20 μηνών, καλύπτει πέντε βασικούς τομείς: Ηγεσία, Υψηλή Απόδοση, Εκπαίδευση Προπονητών, Ερασιτεχνικό Ποδόσφαιρο, Διοίκηση. Κατά την 4η έκδοση του Technical Leadership Diploma, οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν το Εθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Γαλλίας, όπου ενημερώθηκαν για τις πρακτικές ανάπτυξης ταλέντων στο ποδόσφαιρο της χώρας.

Ο Steven Martens, Αναπληρωτής Διευθυντής Παγκόσμιας Ανάπτυξης Ποδοσφαίρου στη FIFA, ανέφερε: «Η 4η έκδοση του Technical Leadership Diploma επιβεβαιώνει τη δέσμευση της FIFA για συνεχή επένδυση και εκπαίδευση. Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να αναπτύξουν το ποδόσφαιρο στις χώρες τους, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου».