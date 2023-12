Κουρτουά: «Δεν θα είμαι έτοιμος για το Euro»

Ο τερματοφύλακας της Ρεάλ Μαδρίτης, Τιμπό Κουρτουά, σε συνέντευξη του σε Μέσο της πατρίδας του αποκάλυψε πως δεν θα αγωνιστεί με τη φανέλα του Βελγίου στο Euro 2024.

Ο Τιμπό Κουρτουά ήταν ο πρώτος από τους τρεις άτυχους της Ρεάλ Μαδρίτης για την τρέχουσα σεζόν. Στις 10 Αυγούστου ο Βέλγος τερματοφύλακας διαγνώστηκε με ολική ρήξη πρόσθιου χιαστού, τρεις μέρες αργότερα ο Έντερ Μιλιτάο υπέστη ανάλογο τραυματισμό και ο Νταβίντ Αλάμππα είναι ο τρίτος ποδοσφαιριστής της Βασίλισσας που θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Ο 31χρονος τερματοφύλακας τον Οκτώβριο άφησε τις πατερίτσες του και αναμένεται να μπει σε προπονήσεις από τον Μάιο. Ο Κουρτουά ίσως μπορέσει να αγωνιστεί στα τελευταία ματς της Ρεάλ Μαδρίτης, όμως σε συνέντευξη του στο «sporza» της πατρίδας του ανακοίνωσε πως δεν θα αγωνιστεί στο Euro 2024.

🚨 BREAKING: Thibaut Courtois announces he will NOT play in the EURO.



“Due to the injury, there will be no Euro for me anyway. I have to recover the full one hundred percent first & then you better not stick a date on it. If I'm lucky, I can play another match in May. But then… pic.twitter.com/o25iIGptrK