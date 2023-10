Ο Τιμπό Κουρτουά έδωσε μια ενημέρωση για την υγεία του, μετά τη ρήξη χιαστού που υπέστη στην προπόνηση λίγο πριν από την έναρξη της σεζόν.

Το ταξίδι αποκατάστασης του Τιμπό Κουρτουά ξεκίνησε μετά από την επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση στο αριστερό του γόνατο, έναν σοβαρότατο τραυματισμό που υπέστη κατά τη διάρκεια μιας προπόνησης. Τώρα, ο κίπερ της Ρεάλ Μαδρίτης είναι και πάλι εντός των ορίων του ιατρικού συστήματος του συλλόγου, ξεκινώντας τα αρχικά στάδια της αποκατάστασης.

Σχεδόν δύο μήνες μετά την επέμβαση, ο Βέλγος έδωσε τα νέα για την αποκατάσταση της υγείας του και καθησύχασε τους θαυμαστές του: «Η ανάρρωσή μου πηγαίνει πολύ καλά, δεν χρησιμοποιώ πλέον πατερίτσες. Τώρα περπατάω και δουλεύω. Ελπίζω να επιστρέψω το συντομότερο δυνατό», είπε συγκεκριμένα ο πολύπειρος τερματοφύλακας των Μαδριλένων. Εν αναμονή της επιστροφής του, είναι ο Κέπα Αριθαμπαλάγα που έχει αναλάβει την υπεράσπιση της εστίας της ομάδας.

Θυμίζουμε ότι την Πέμπτη, 10 Αυγούστου, η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε τα άσχημα νέα για τον σοβαρό τραυματισμό του Τιμπό Κουρτουά. Ενώ προπονούνταν πριν από τη νέα σεζόν ο αναγκάστηκε να αφήσει τους συνεργάτες του και να αποχωρήσει με κλάματα. Αργότερα, ο σύλλογος της Μαδρίτης ανακοίνωσε ότι υπέστη «ρήξη του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στο αριστερό του γόνατο».

