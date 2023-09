Φαν Ντάικ: «Δεν συμμερίζομαι την άποψη του Φαν Χάαλ για Μέσι»

Ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ στήριξε τον Λιονέλ Μέσι ενάντια στις δηλώσεις του Λουίς Φαν Χάαλ περί «στημένου Μουντιάλ υπέρ της Αργεντινής».

Οι δηλώσεις του Λουίς Φαν Χάαλ σε βάρος της εθνικής Αργεντινής και του Λιονέλ Μέσι προκάλεσαν «ντόρο».

Σχεδόν εννέα μήνες μετά τον συναρπαστικό τελικό του Μουντιάλ του Κατάρ, από τον οποίο βγήκε θριαμβευτής ο 36χρονος θρύλος και η παρέα του, ο πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός της Ολλανδίας μίλησε για «προμελετημένο τουρνουά» προκειμένου να στεφθεί πάση θυσία πρωταθλητής Κόσμου ο Μέσι, κάτι που δεν βρίσκει σύμφωνο όμως τον αρχηγό των Οράνιε που αποκλείστηκαν στα ημιτελικά από την Αλμπισελέστε.

Ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ μίλησε στα ολλανδικά ΜΜΕ ενόψει και της αναμέτρησης της χώρας του απέναντι στην Ελλάδα (7/9) και κλήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις του πρώην τεχνικού του, εκφράζοντας την ξεκάθαρη διαφωνία του.

«Το άκουσα σήμερα το πρωί, πράγματι. Μέχρι εκεί. Είναι η άποψή του φυσικά. Όλοι έχουν το δικαίωμα να έχουν την άποψή τους, αλλά εγώ δεν τη συμμερίζομαι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Virgil van Dijk doesn't agree with Louis van Gaal's suggestion that Argentina and Messi's World Cup win was "premeditated" 🗣 pic.twitter.com/xy3nCa4wy8