Φαν Χάαλ: «Ήταν στημένο να κατακτήσει η Αργεντινή το Μουντιάλ, ο Μέσι έπρεπε να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής»

Ο πρώην προπονητής των «Οράνιε» μίλησε με σκληρά λόγια για τη νίκη της Αργεντινής στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, κατά την τελετή απονομής των βραβείων της Eredivisie.

Ο Λούις Φαν Χάαλ δεν μέτρησε τα λόγια του το βράδυ της Δευτέρας (04/09), κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των βραβείων της Eredivisie, όταν στην ουσία είπε πως ήταν στημένο να κατακτήσει η Αργεντινή του Μέσι το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο τότε προπονητής της Ολλανδίας, που είχε εντάσεις με τον Λιονέλ Μέσι και την παρέα του στον τελικό, έστειλε κι ένα ξεκάθαρο μήνυμα στη FIFA.

«Όταν βλέπετε πώς η Αργεντινή βάζει τα γκολ και πώς εμείς. Όταν βλέπετε πώς ορισμένοι παίκτες της Αργεντινής ξεπερνούσαν τα όρια χωρίς να τιμωρηθούν, νομίζω ότι ήταν ένα στημένο ματς», ανέφερε συγκεκριμένα.

Ερωτηθείς από το «NOS» τι ακριβώς εννοούσε, απάντησε απότομα. «Εννοώ όλα όσα λέω με αυτό».

Ο δημοσιογράφος έκανε νέα ερώτηση: «Αυτός ο Μέσι έπρεπε να είναι παγκόσμιος πρωταθλητής;». Με τον Φαν Χάαλ να λέει: «Νομίζω ότι ναι. Αλλά έχω πει αρκετά»

Τότε, ο δημοσιογράφος του είπε ότι «αυτό λέει πολλά...», στο οποίο εκείνος ενοχλημένος δήλωσε: «Απαντάω, δεν λέω ποτέ ψέματα».

