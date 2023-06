Ο μεταγραφικός στόχος του Παναθηναϊκού, Όντρεϊ Λινγκρ, ταλαιπωρείται από ίωση και έμεινε εν τέλει εκτός αποστολής της εθνικής Τσεχίας για το ματς με τα Νησιά Φερόε για τα προκριματικά του Euro.

Εκτός αποστολής της εθνικής Τσεχίας έμεινε τελικά ο μεταγραφικός στόχος του Παναθηναϊκού, Όντρεϊ Λινγκρ. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός ήταν στις τελευταίες κλήσεις για το εκτός έδρας ματς με τα Νησιά Φερόε (17/6) για τα προκριματικά του Euro και για το φιλικό με το Μαυροβούνιο (20/6), όμως τελικά «κόπηκε», καθώς ταλαιπωρείται από ίωση.

O Λινγκρ έκανε το ντεμπούτο του με το εθνόσημο στις 24 Μαρτίου του 2022 και μέχρι σήμερα μετράει έξι συμμετοχές. Τη θέση του 24χρονου ποδοσφαιριστή θα πάρει ο Γιάρομιρ Ζμραλ της Σλόβαν Μπρατισλάβας.

ℹ️🇨🇿 Ondřej Lingr won't participate in upcoming matches due to illness and he was replaced by Jaromír Zmrhal in the squad as the Czech national team started its preparations for matches against Faroe Islands and Montenegro. pic.twitter.com/A4sxvBCjbS