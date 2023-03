Νίκη επί ιταλικού εδάφους για πρώτη φορά μετά από 62 (!) χρόνια τα Τρία Λιοντάρια (2-1), τα οποία έκαναν ονειρεμένη πρεμιέρα στον τρίτο όμιλο των προκριματικών του Euro2024 – Πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στην Εθνική Αγγλίας ο Χάρι Κέιν με 54 γκολ, αποβολή – εξπρές του Λουκ Σο.

Στο γήπεδο που φέρει το όνομα ενός από τους… τιμωρούς της, το «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα» της Νάπολης, η Αγγλία πήρε μια από τις πιο σημαντικές της νίκες τα τελευταία χρόνια. Τα Τρία Λιοντάρια νίκησαν την Ιταλία (2-1), πανηγύρισαν «διπλό» επί ιταλικού εδάφους μετά από 62 (!) χρόνια, έκαναν ιδανική πρεμιέρα στον τρίτο όμιλο των προκριματικών του Euro2024 και ο Χάρι Κέιν απολαμβάνει πλέον την μοναξιά στην κορυφή της λίστας των πρώτων σκόρερ όλων των εποχών στην εθνική ομάδα.

Η Σκουάντρα Ατζούρα, η οποία είχε 14 διαδοχικές νίκες και σαράντα σερί ματς αήττητη σε προκριματικά Euro(34 νίκες - έξι ισοπαλίες), είδε τα σερί της να διακόπντονται με δραματικό τρόπο στο φινάλε, πληρώνοντας τις απουσίες της, αλλά και την αδυναμία της να ακολουθήσει τον ρυθμό των Άγγλων στο πρώτο μέρος.

Χωρίς τον Λεονάρντο Μπονούτσι, τον Φεντερίκο Κιέζα και τον Τσίρο Ιμόμπιλε, μεταξύ άλλων, ο Ρομπέρτο Μαντσίνι ξεκίνησε στην ενδεκάδα τον πρωτοεμφανιζόμενο Ματέο Ρετέγκι, πρώτο σκόρερ στο πρωτάθλημα της Αργεντινής με τη φανέλα της Τίγκρε.

Ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ, χωρίς Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ, Μέισον Μάουντ, Ραχίμ Στέρλινγκ και Μάρκους Ράσφορντ, ξεκίνησε τον Χάρι Μαγκουάιρ στο κέντρο της άμυνας και τον Κάλβιν Φίλιπς στην μεσαία γραμμή.

Το πρώτο 45λεπτο άνηκε αποκλειστικά στην Αγγλία η οποία, μετά από τα πρώτα αναγνωριστικά λεπτά, κυριάρχησε με τον ρυθμό και την πίεση ψηλά, κόντρα σε μια Ιταλία που έδειχνε ανήμπορη να κάνει το ίδιο και, κυρίως, με αποτελεσματικό τρόπο.

Οι φιλοξενούμενοι, αφού απείλησαν με σουτ – φαρμάκι του (πανταχού παρόντα) Τζουντ Μπέλινγκχαμ, κατάφεραν να προηγηθούν πολύ νωρίς, με σουτ του Ντέκλας Ράις μέσα από την περιοχή, παίρνοντας το ριμπάουντ σε σουτ του Κέιν (13’).

Το γκολ του Ράις έλυσε ακόμα περισσότερα τα πόδια των Άγγλων, οι οποίοι απείλησαν εκ νέου με σουτ λίγο άουτ του Φίλιπς, άντεξαν χωρίς προβλήματα την… κάτι σαν πίεση των Ιταλών και, λίγο πριν από την ανάπαυλα, «χτύπησαν» ξανά.

Ύστερα από νέο κόρνερ του Μπουκάγιο Σάκα, η μπάλα χτύπησε στο απλωμένο χέρι του Τζιοβάνι Ντι Λορέντσο και ο διαιτητής, αφού συμβουλεύτηκε το VAR, έδειξε ορθά την άσπρη βούλα του πέναλτι.

Ο Κέιν, μοιραίος με το χαμένο πέναλτι στον προημιτελικό του Μουντιάλ κόντρα στην Γαλλία, δεν λάθεψε αυτή την φορά, νίκησε τον Τζανλουίτζι Ντοναρούμα και έγραψε ιστορία, αφού ξεπέρασε τον Γουέιν Ρούνεϊ και, με 54 γκολ, έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Τριών Λιονταριών (44’).

Η κυριαρχία της Αγγλίας ήταν εμφατική και, αν ο Τζακ Γκρίλις δεν έπιανε άσχημα το σουτ από ιδανικό σημείο μέσα από την περιοχή ύστερα από γύρισμα του Κέιν, λίγο μετά το γκολ του τελευταίου, θα είχε προλάβει να πετύχει και τρίτο γκολ.

Η Ιταλία, χωρίς ουσιαστικά τίποτα να χάσει πλέον, μπήκε μεταμορφωμένη προς το καλύτερο στο δεύτερο μέρος, κάτι που άλλωστε δεν ήταν και ιδιαιτέρως… δύσκολο, με βάση την εικόνα της στο πρώτο 45λεπτο.

Εκμεταλλευόμενη την χαλάρωση της Αγγλίας (τι είχες Γκάρεθ μου, τι είχα πάντα…) και ένα λάθος του Μαγκουάιρ, ο Νικολό Μπαρέλα βρήκε τον Λορέντσο Πελεγκρίνι και αυτός με ωραία πάσα μέσα στην περιοχή τον πρωτάρη Ρετέγκι, ο οποίος με άψογο διαγώνιο σουτ νίκησε τον Τζόρνταν Πίκφορντ, έβαλε ξανά την πρωταθλήτρια Ευρώπης στο παιχνίδι και μαζί και τον κόσμο, ο οποίος είχε σιωπήσει στις εξέδρες (56’).

Οι γηπεδούχοι, οι οποίοι πριν από το γκολ είχαν ακόμα μια καλή ευκαιρία με τον Πελεγκρίνι, ανέβασαν ρυθμούς και πίεση, χωρίς πάντως να απειλήσουν με πειστικό τρόπο την αγγλική εστία, με εξαίρεση μια προσπάθεια του Σάντρο Τονάλι.

Η Αγγλία έδειχνε να ελέγχει το ματς αλλά, το τελευταίο δεκάλεπτο, έμεινε με παίκτη λιγότερο, αφού ο Λουκ Σο αποβλήθηκε με δύο κίτρινες κάρτες μέσα σε λιγότερα από δύο λεπτά, πρώτα για φάουλ σε αντίπαλο και, στη συνέχεια, για… καθυστέρηση!

Ο Σάουθγκεϊτ έβαλε άμεσα τον Κίεραν Τρίπιερ αντί του Φιλ Φόντεν (πρόλαβε να παίξει μόλις δώδεκα λεπτά…) για να έχει ισορροπία στην άμυνα και έριξε Ρις Τζέιμς και Κόνορ Γκάλαχερ στα χαφ για μεγαλύτερο έλεγχο, ο Μαντσίνι τα έπαιξε όλα και με την είσοδο του Τζιανλούκα Σκαμάκα, η Ιταλία έκλεισε την Αγγλία στα καρέ της, αλλά το γκολ της ισοφάρισης δεν ήρθε ποτέ.

Ιταλία (Ρομπέρτο Μαντσίνι): Ντοναρούμα – Ντι Λορέντσο, Τολόι, Ατσέρμπι, Σπινατσόλα – Μπαρέλα (62’ Κριστάντε), Ζορζίνιο (69’ Τονάλι), Βεράτι (88’ Σκαμάκα) – Μπεράρντι (62’ Πολιτάνο), Ρετέγκι, Πελεγκρίνι (69’ Γκνόντο).

Αγγλία (Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ): Πίκφορντ – Γουόκερ, Στόουνς, Μαγκουάιρ, Σο – Ράις, Φίλιπς - Σάκα (85’ Τζέιμς), Μπέλινγκχαμ (85’ Γκάλαχερ), Γκρίλις (69’ Φόντεν – 81’ Τρίπιερ) – Κέιν.

Με το «δεξί» η Βόρεια Μακεδονία

Στο έτερο ματς του ομίλου η Βόρεια Μακεδονία ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της με τρίποντο, καθώς επικράτησε με 2-1 της Μάλτας, εντός έδρας. Οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι από την και τελικά προηγήθηκαν στο 66', με τον Ελμάς μετά από ασίστ του Μιόβσκι. Έξι λεπτά μετά το πρώτο γκολ η Βόρεια Μακεδονία χτύπησε ξανά στο 72' με τον Μπαρντί. Στο 86' ο Γιανίκ μείωσε σε 2-1 καιο έβαλε φωτιά στο ματς. Οι γηπεδούχοι έπαιξαν για περίπου έξι λεπτά με παίκτη λιγότερο, λόγω της αποβολής του Τοβέρ με απευθείας κόκκινη κάρτα.

1η αγωνιστική

Βαθμολογία

2η αγωνιστική

Εκτός της ανατροπής της Σλοβενίας νικητές είχαμε και στα άλλα δύο ματς του ομίλου. Στο Σαν Μαρίνο η Βόρεια Ιρλανδία επικράτησε με 2-0 με ευκολία. Ο Τσαρλς «καθάρισε» το ματς με δυο γκολ στο 24' και στο 55'.

Στην Κοπεγχάγη, η Δανία με πρωταγωνιστή τον Χόιγιουντ επικράτησε με 3-1 της Φινλανδίας. Ο 20χρονος επιθετικός της Αταλάντα «έλαμψε», καθώς έκανε χατ τρικ στην τρίτη του συμμετοχή με το εθνόσημο και πρώτη ως βασικός (21', 82', 90'+3'). Για τους φιλοξενούμενους είχε ισοφαρίσει προσωρινά στο 53΄ο Άντμαν μετά από ασίστ του Πούκι.

1η αγωνιστική

Βαθμολογία

2η αγωνιστική

Σε μια βραδιά δική του από την αρχή μέχρι το τέλος, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγραψε ιστορία και πρωταγωνίστησε στην εντός έδρας νίκη της Πορτογαλίας κόντρα στο Λίχτενσταϊν με 4-0. Ο CR7 έφτασε τις 197 εμφανίσεις με το εθνόσημο κι έγινε ρέκορντμαν συμμετοχών σε επίπεδο εθνικών ομάδων και το... γιόρτασε με δύο γκολ που έδωσαν διαστάσεις θριάμβου στο θετικό ντεμπούτο του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ. Φυσικά, οι Ίβηρες είχαν εξ αρχής το πάνω χέρι στο ματς με τη διαφορά ποιότητας να είναι... χαοτική. Ο Κανσέλο άνοιξε το σκορ στο 8ο λεπτό και ο Μπερνάρντο Σίλβα στο 47' έκανε το 2-0 με όμορφο πλασέ. Τρία λεπτά αργότερα ο Ρονάλντο από την άσπρη βούλα νίκησε τον Μπούχελ ενώ στο 63ο λεπτό «κεραυνοβόλησε» με δυνατή απευθείας εκτέλεση, διαμορφώνοντας το τελικό 4-0.

