Ο Χάρι Κέιν με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι έκανε το 2-0 για την Αγγλία κόντρα στην Ιταλία, έφτασε τα 54 γκολ, ξεπέρασε τον Γουέιν Ρούνεϊ και πέρασε πρώτος στη λίστα των σκόρερ των Λιονταριών.

Ακόμα ένα ρεκόρ για τον Χάρι Κέιν! Ο πρώτος σκόρερ της Τότεναμ είναι πλέον μόνος στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ της εθνικής ομάδας της Αγγλίας. Στο 42ο λεπτό της εκτός έδρας αναμέτρησης με την Ιταλία μετά από δική του κεφαλιά ο Ντι Λορέντσο έκανε χέρι μέσα στην περιοχή. Ο αρχηγός των Λιονταριών ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι, νίκησε τον Ντοναρούμα και έκανε το 0-2 για την χώρα του.

Ο Κέιν έφτασε τα 54 γκολ με το εθνόσημο και ξεπέρασε στη λίστα των σκόρερ τον Γουέιν Ρούνεϊ. Ο Άγγλος επιθετικός στην εθνική του έχει τα περισσότερα γκολ ως αρχηγός (46), από πέναλτι (18), σε μια ημερολογιακή χρονιά (16-2021) και σε μεγάλα τουρνουά (12).

