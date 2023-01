Η Ομοσπονδία της Αλβανίας παρουσίασε τον νέο τεχνικό της εθνικής ομάδας, Σιλβίνιο, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2024. Στο τεχνικό του επιτελείο βρίσκονται ο Πάμπλο Ζαμπαλέτα και ο Ντορίβα.

Προπονητής της εθνικής ομάδας της Αλβανίας είναι με κάθε επισημότητα ο Σίλβιο Μέντεζ Κάμπος Ζούνιορ, ή όπως έγινε γνωστός ως παίκτης, Σιλβίνιο. Ο Βραζιλιάνος τεχνικός παρουσιάστηκε την Δευτέρα (9/1) στα Τίρανα, μαζί με τους συνεργάτες τους Πάμπλο Ζαμπαλέτα και ο Ντορίβα. Η συμφωνία των δυο πλευρών είναι μέχρι το καλοκαίρι του 2024, με τον Βραζιλιάνο να αναλαμβάνει την αποστολή να καθοδηγήσει τους Αλβανούς στα προκριματικά για το Euro 2024.

«Πιστεύω ότι έχουμε τη δυνατότητα να πάμε στο Euro 2024, αλλά θα είναι ένας δύσκολος δρόμος σε έναν ισορροπημένο όμιλο», ανέφερε μεταξύ άλλων κατά την παρουσίαση του ο Σιλβίνιο. Η Αλβανία βρίσκεται στον 5ο όμιλο των προκριματικών μαζί με Πολωνία, Τσεχία, Νησιά Φερόε και Μολδαβία.

