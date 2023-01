Ο 48χρονος Βραζιλιάνος τεχνικός, Σιλβίνιο, επιστρέφει στην Ευρώπη, καθώς ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Αλβανίας.

Τρία χρόνια μετά το πέρασμα του από τη Λυών ο Σιλβίνιο επιστρέφει στην Ευρώπη. Ο Βραζιλιάνος τεχνικός έμεινε ελεύθερος από την Κορίνθιανς στις 3 Φεβρουαρίου του 2022 και σήμερα (2/1) βρήκε τη νέα του προπονητική στέγη, καθώς υπέγραψε συμβόλαιο 18 μηνών με την Ομοσπονδία της Αλβανίας και θα καθοδηγήσει την εθνική τους ομάδα στα προκριματικά του Euro 2024.

O πρώην διεθνής με τη Σελεσάο αριστερός μπακ έχει περάσει μεταξύ άλλων ως βοηθός από Κορίνθιανς, Ίντερ και Βραζιλία, ανέλαβε τη Λυών ως πρώτος προπονητής το 2019 και αποχώρησε μετά από έντεκα ματς (τέσσερις ήττες, ισάριθμες ισοπαλίες και τρεις νίκες). Στον πάγκο της Κορίνθιανς μέτρησε 16 νίκες, 14 ισοπαλίες και 13 ήττες. Στο τεχνικό του επιτελείο βρίσκονται ο Πάμπλο Ζαμπαλέτα και ο Ντορίβα.

Ως ποδοσφαιριστής έκανε αξιοσημείωτη καριέρα καθώς αγωνίστηκε δύο χρόνια στην Άρσεναλ (1999-2001), πέντε χρόνια στη Μπαρτσελόνα (2004-09) και πέρασε και μια σεζόν στη Μάντσεστερ Σίτι (2009-10), πριν κρεμάσει τα παπούτσια του σε ηλικία 35 ετών. Αγωνίστηκε 128 φορές με τους Μπλαουγκράνα και μεταξύ άλλων πήρε δυο Champions League και τρία πρωταθλήματα Ισπανίας.

