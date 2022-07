Αν και η περίσταση ήταν τέτοια που ένωσε το αγγλικό κοινό, δεν παύει να είναι περίεργο που ακούστηκε δυνατά από τα ηχεία του «Ολντ Τράφορντ» το «You 'll never walk alone» πριν από το ματς της Αγγλίας με την Αυστρία για το Euro των γυναικών!

Προσέλευση ρεκόρ, νίκη με σκορ 1-0 για τις «λέαινες», ξεκίνημα με το δεξί, μια τεράστια απόδειξη πως ο κόσμος όντως ενδιαφέρεται και για το γυναικείο ποδόσφαιρο, ωστόσο, υπήρξε και το αξιοπερίεργο της βραδιάς της Τετάρτης στο Μάντσεστερ.

Πριν από την έναρξη της αναμέτρησης της Αγγλίας με την Αυστρία κι ενώ ο κόσμος ακόμα έπαιρνε τη θέση του στις εξέδρες του «Θεάτρου των Ονείρων», ακουγόταν δυνατά από τα ηχεία του γηπέδου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το «You 'll never walk alone»!

Ναι μεν προφανώς το τραγούδι είχε αποδέκτη την γυναικεία ομάδα της χώρας, αλλά... δεν θα μπορούσε αυτό να μη γίνει viral λόγω της ιδιαιτερότητας της στιγμής.

You'll Never Walk Alone being blasted around Old Trafford. In to that! pic.twitter.com/WbmeDdoAGb