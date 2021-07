Σικ σε Ρονάλντο για το «Χρυσό Παπούτσι»: «Αυτή τη φορά ήσουν τυχερός» (pic)

Ο Πάτρικ Σικ έχασε στο νήμα το «Χρυσό Παπούτσι» στο Euro από τον Κριστιάνο Ρονάλντο, γι' αυτό και θέλησε αστειευόμενος να του στείλει ένα μήνυμα.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο κέρδισε το Χρυσό Παπούτσι στο Euro με 5 γκολ για πρώτη φορά στην καριέρα του. Ο Πορτογάλος αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ, αν και ισόβαθμος με τον Πάτρικ Σικ, λόγω της ασίστ που είχε μοιράσει στον Ντιόγκο Ζότα κόντρα στου Γερμανούς, ενώ ο Τσέχος δεν είχε «σερβίρει» σε κάποιον συμπαίκτη του.

Ετσι ο Πάτρικ Σικ, μόλις ενημερώθηκε ότι έχασε το πολύτιμο βραβείο μέσα από τα χέρια του, έστειλε ένα μήνυμα στο «είδωλο» του όπως αποκάλεσε Κριστιάνο Ρονάλντο.

«Αυτή τη φορά ήσουν πιο τυχερός. Συγχαρητήρια στο είδωλο μου Κριστιάνο Ρονάλντο» ανέφερε χιουμοριστικά ο Σικ.

