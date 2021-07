Euro 2020: Χωρίς Κριστιάνο και Ντε Μπρόινε η κορυφαία 11άδα!

Με πέντε Ιταλούς που θριάμβευσαν στη φετινή διοργάνωση και τρεις Άγγλους που έφτασαν μέχρι τον τελικό ανακοινώθηκε η κορυφαία 11άδα του Euro. Έμειναν εκτός οι Κριστιάνο και KdB!

Η Ιταλία για δεύτερη φορά στην ιστορία της αναρριχήθηκε στην κορυφή της Ευρώπης, η Αγγλία για πρώτη φορά στην ιστορία της διεκδίκησε το τρόπαιο παίζοντας στον πρώτο της τελικό μετά από 55 χρόνια και οι δύο φιναλίστ έχουν τη μερίδα του λέοντος στους εκπροσώπους τους στην καλύτερη 11άδα του θεσμού.

Ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα είναι φυσικά στα γκολπόστ, όντας και ο κορυφαίος παίκτης της διοργάνωσης, όπως αναδείχθηκε λίγο μετά τον τελικό της Κυριακής στο «Γουέμπλεϊ».

Σε ένα σύστημα 4-3-3, στην τετράδα της άμυνας βρίσκονται οι Κάιλ Γουόκερ, Λεονάρντο Μπονούτσι, Χάρι Μαγκουάιρ και Λεονάρντο Σπινατσόλα, με τον αριστερό μπακ της Ιταλίας να κερδίζει τις εντυπώσεις μέχρι τον σοβαρό τραυματισμό του...

Ο Ζορζίνιο στα χαφ έχει παρτενέρ τους Χόιμπιεργκ και Πέδρι, με τον μικρό από την Ισπανία να κάνει τρομερά πράγματα, ενώ, στην επίθεση τοποθετούνται οι Κιέζα, Λουκάκου και Στέρλινγκ.

Εκτός 11άδας έμεινε και ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Κέβιν Ντε Μπρόινε!

