Το «άκομψο» ανέκδοτο του Ινφαντίνο που εξόργισε τους Βρετανούς και η αντίδραση της αστυνομίας (vid)
Ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, έγινε δέκτης δριμείας κριτικής, εξαιτίας ενός «φθηνού αστείου» που έκανε εις βάρος των βρετανών οπαδών, κατά τη διάρκεια ομιλίας του προς τους παγκόσμιους ηγέτες τη περασμένη Πέμπτη (22/01).
Πιο συγκεκριμένα το περιστατικό διαδραματίστηκε την ώρα της ομιλία του Ινφαντίνο στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ που διεξάγεται κάθε χρόνο στη πόλη Νταβός της Ελβετίας και απαρτίζεται από πρωτοκλασάτα στελέχη της παγκόσμιας πολιτικής σκηνής, κορυφαίους επιχειρηματίες, ανθρώπους των τεχνών, των γραμμάτων, των επιστημών, ακόμα και από πρόσωπα της διεθνής ShowBiz.
FIFA President, Gianni Infantino, highlighted the significant economic and social impact of the FIFA World Cup in his address to open the “Davos Kick-off for FIFA World Cup 2026” session at the @wef today:January 22, 2026
"The upcoming tournament will unite people and cultures while… pic.twitter.com/xF8oWMQtKb
Εκεί ο ισχυρός άνδρας της FIFA «απάντησε» στις ανησυχίες σχετικά με τη διεξαγωγή του επερχόμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου στις Ηνωμένες Πολιτείες, εν μέσω των αυξανόμενων εσωτερικών εντάσεων που διαδραματίζονται στη χώρα αυτή, αναφέροντας ότι υπήρξαν αντίστοιχες επικρίσεις κατά την προετοιμασία για τη διοργάνωση του Κατάρ το 2022, αλλά εν τέλει δεν υπήρξε κανένα σοβαρό πρόβλημα.
«Όταν η μπάλα άρχισε να κυλάει (στο Κατάρ) και η μαγεία ξεκίνησε, ουσιαστικά δεν είχαμε κανένα περιστατικό. Για πρώτη φορά στην ιστορία, επίσης, κανένας Βρετανός δεν συνελήφθη κατά τη διάρκεια ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου. Φανταστείτε! Αυτό είναι κάτι πραγματικά, πραγματικά ξεχωριστό».
FIFA President Gianni Infantino: (2022 FIFA World Cup)
For the first time in history, no Brit was arrested during a World Cup.
Imagine! This is something really special. pic.twitter.com/1OBH9EeZOQ— Clash Report (@clashreport) January 22, 2026
«Ήταν λοιπόν μια γιορτή, ήταν ένα πάρτι, και το επόμενο στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό θα είναι ακριβώς το ίδιο. Οι άνθρωποι θέλουν ευκαιρίες για να συναντηθούν, να ενωθούν, να περάσουν χρόνο, να γιορτάσουν, και αυτό προσπαθούμε να τους προσφέρουμε».
Απαντώντας στα ατυχή σχόλια του προέδρου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, η Ένωση Οπαδών Ποδοσφαίρου, η οποία εκπροσωπεί τους οπαδούς στην Αγγλία και την Ουαλία, δήλωσε σε αιχμηρό τόνο πως: «Τώρα που έχουμε την προσοχή του κ. Ινφαντίνο, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι αντί να κάνει φτηνά αστεία για τους οπαδούς μας, θα πρέπει να επικεντρωθεί στο να βγάλει φθηνά εισιτήρια για το τουρνουά».
Και ο αρχηγός της βρετανικής αστυνομίας, Μαρκ Ρόμπερτς, ο οποίος τυγχάνει να είναι και ο επικεφαλής της ποδοσφαιρικής αστυνόμευσης του Εθνικού Συμβουλίου Αρχηγών Αστυνομίας δεν άφησε αναπάντητο το άκομψο αυτό αστείο υποστηρίζοντας ότι: «Ενώ αυτά τα πράγματα μπορεί να λέγονται ως αστεία, δεν είναι ούτε χρήσιμο ούτε ακριβές να κάνουμε τέτοιου είδους σχόλια».
«Για την ιστορία, η συμπεριφορά των Βρετανών οπαδών στα Παγκόσμια Κύπελλα είναι υποδειγματική. Στο Κατάρ δεν υπήρξαν συλλήψεις Άγγλων ή Ουαλών οπαδών, στη Ρωσία, τρεις Άγγλοι οπαδοί συνελήφθησαν για πολύ μικρά αδικήματα. Στη Βραζιλία 15 συλλήψεις εκ των οποίων οι επτά αφορούσαν διακινητές εισιτηρίων και στη Νότια Αφρική (έγιναν) γύρω στις επτά συλλήψεις για μικρό-αδικήματα».
«Δεδομένου του μεγάλου αριθμού οπαδών που ταξιδεύουν και πληρώνουν πολλά χρήματα για να φτάσουν στα Παγκόσμια Κύπελλα, υπάρχουν πολλές, πολλές άλλες χώρες που είναι πιο προβληματικές για τους διοργανωτές από τη Μεγάλη Βρετανία», πρόσθεσε ο Ρόμπερτς.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.