Ο Μπονούτσι έκανε τα πάντα στον τελικό και μετά το τέλος ξέσπασε... πικάροντας τους Άγγλους.

Ο Μπονούτσι έκανε τα πάντα στο γήπεδο, έστειλε το ματς στην παράταση και στη ρώσικη ρουλέτα ήταν απόλυτα ψύχραιμος. Αμέσως μετά το τέλος ξέσπασε φωνάζοντας: «It's coming to Roooome, It's coming to Roooome».