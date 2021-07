EURO 2020: Τα... σπάνε οι Άγγλοι στο Λονδίνο! (vid)

Λίγες ώρες πριν τον μεγάλο τελικό του EURO και οι οπαδοί της Αγγλίας έκαναν... άνω - κάτω την Leicester Square στο Λονδίνο!

Οι Αγγλοι ζουν σε ρυθμούς τελικού Euro και οι εικόνες από την Leicester Square στο Λονδίνο τα λένε όλα. Οι Βρετανοί τραγουδούν, πίνουν, ενώ κάποιοι άρχισαν να εκτοξεύουν μπουκάλια...

Bottles thrown as Leicester Square, London, becomes unofficial ‘fan zone’ for thousands of England fans. #ENGITA #EnglandvsItaly #England #ENG #EURO2020 pic.twitter.com/NdvaX6IxIF