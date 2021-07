Οι Ιταλοί για γούρι «ξεχνάνε» επίτηδες τον Βιάλι (vid)

Η ιταλική αποστολή φαίνεται πως ξεχνάει.. επίτηδες, για γούρι, τον συνεργάτη του Ρομπέρτο Μαντσίνι, Τζιανλούκα Βιάλι, πριν από κάθε αναχώρηση.

Στον αθλητισμό όλοι έχουν τα γούρια τους. Ετσι και η εθνική Ιταλίας με τον Τζανλούκα Βιάλι, μεγάλη δόξα του παρελθόντος και συνεργάτης του Ρομπέρτο Μαντσίνι.

Κατά την αναχώρηση από το προπονητικό κέντρο της ομάδας, «Κοβερτσάνο» για την αναμέτρηση της πρεμιέρας με την Τουρκία, ο οδηγός είχε ξεχάσει τον Βιάλι. Ωστόσο, το λάθος διορθώθηκε άμεσα, με τον οδηγό να φρενάρει απότομα και να ανοίγει την πόρτα του λεωφορείου για να επιβιβαστεί ο Βιάλι.

Το αξιοσημείωτο όμως της υπόθεσης είναι πως μετά την επιτυχημένη πρεμιέρα, το γούρι παρέμεινε και για τα υπόλοιπα παιχνίδια του Euro. Πριν από κάθε αναχώρηση της αποστολής, ο οδηγός κάνει κάποια μέτρα, αφήνοντας τον Βιάλι πίσω του, στη συνέχεια φρενάρει απότομα, ανοίγει την πόρτα και ο θρύλος της Ιταλίας ανεβαίνει υπό τις επευφημίες των παικτών του Μαντσίνι!

Το σκηνικό επαναλήφθηκε και τώρα, λίγες ώρες πριν τον μεγάλο τελικό με την Αγγλία.

#Euro2020: The Italian football team leave Florence for London... and pretend to leave Gianluca Vialli behind!



Get the latest ahead of the final: https://t.co/Syl98sM2LD pic.twitter.com/uj3JUVmuJX