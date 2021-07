UEFA: Πειθαρχική διαδικασία κατά της Αγγλίας για το λέιζερ, τα πυροτεχνήματα και τις αποδοκιμασίες στους Δανούς (pic)

Η UEFA ξεκίνησε πειθαρχικές διαδικασίες εναντίον της εθνικής Αγγλίας, λόγω της χρήσης λέιζερ στο πρόσωπο του Σμάιχελ, τις αποδοκιμασίες των οπαδών των Άγγλων στον ύμνο της Δανίας και χρήσης πυροτεχνημάτων.

Το διοικητικό όργανο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, έχει ξεκινήσει πειθαρχικές διαδικασίες εναντίον της Αγγλίας μετά την σπουδαία της νίκη με 2-1 επί της Δανίας και την πρόκριση στον τελικό του Euro.

Οι πειθαρχικές διαδικασίες που ξεκίνησαν εναντίον των «Τριών Λιονταριών», αφορούν τη χρήση λέιζερ των οπαδών της Αγγλίας, οι οποίοι στόχευαν στα μάτια τον Σμάιχελ την ώρα που ο ετοιμαζόταν ο Χάρι Κέιν να εκτελέσει το πέναλτι.

Τις αποδοκιμασίες που ακούστηκαν από τις εξέδρες την διάρκεια που έπαιζε ο εθνικός ύμνος της Δανίας από τα μεγάφωνα του «Γουέμπλεϊ» και τη χρήση πυροτεχνημάτων εν ώρα αγώνα αλλά και στο φινάλε.

Ακόμα, δεν έχει γνωστοποιηθεί τι είδους τιμωρία μπορεί να επιβάλει η UEFA στην Αγγλία, αλλά δεν αποκλείεται η αγγλική FA να υποχρεωθεί να καταβάλει ένα μεγάλο χρηματικό πρόστιμο.

