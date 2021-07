Αγγλία – Δανία: Το λέιζερ στα μάτια του Σμάιχελ πριν το πέναλτι του Κέιν (vid)

Ο Κάσπερ Σμάιχελ κατάφερε ν' αποκρούσει το πέναλτι του Κέιν προτού μαζέψει τελικά τη μπάλα από τα δίχτυα του, έχοντας και λέιζερ να χτυπάει στα μάτια του από την εξέδρα του «Γουέμπλεϊ»!

Οι Άγγλοι οπαδοί έκαναν ό,τι μπορούσαν, με θεμιτό κι αθέμιτο τρόπο για να περάσει η ομάδα τους για πρώτη φορά στα χρονικά σε τελικό Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και στον πρώτο τελικό γενικότερα σε μεγάλο τουρνουά.

Ο Χάρι Κέιν στο 104' έστησε τη μπάλα στην άσπρη βούλα μετά την ανατροπή του Στέρλινγκ από τον Μέλε, με τον Σμάιχελ να έχει ν' αντιμετωπίσει και το λέιζερ στα μάτια του από κάποιον οπαδό που βρισκόταν στην εξέδρα.

Ο Δανός πορτιέρε απέκρουσε το χτύπημα του Άγγλου επιθετικού, όμως το «ριμπάουντ» ήταν η ιδανική ευκαιρία για τον αρχηγό των «λιονταριών» να γράψει το τελικό 2-1...

Absolutely shocking that this was allowed to happen! Someone used a laser pen on Kasper Schmeichel!!! pic.twitter.com/73goP3J00a