Χάρι Κέιν: Αυτός τα έλεγε, αλλά δεν τον άκουγαν... (pics & vid)

Τρίτο βραβείο MVP, ακόμα ένα γκολ, ιστορικός σκόρερ για την εθνική Αγγλίας και τελικός μεγάλου τουρνουά. Ο Κέιν «ξύπνησε» στα νοκ-άουτ του Euro και η αλήθεια είναι ότι... τα είχε πει.

Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας της Αγγλίας είναι αλήθεια πως δεν βοήθησε καθόλου στα παιχνίδια της φάσης των ομίλων και ο Στέρλινγκ να ήταν εκείνος που έβγαλε το φίδι από την τρύπα για την πρόκριση από την κορυφή του γκρουπ μονάχα με δυο τέρματα σε τρία ματς.

Η κριτική που του ασκήθηκε ήταν κάτι παραπάνω από αρνητική, ο κόσμος τον ήθελε στον πάγκο, φώναζε στον Σάουθγκεϊτ ν' αλλάξει κάτι για να καταφέρουν τα «τρία λιοντάρια» να γλιτώσουν το κάζο που στη θεωρία φάνταζε πολύ πιθανό σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση μέσα στο σπίτι τους, όμως, ο Χάρι Κέιν τα είχε πει. Προετοιμαζόταν για τα νοκ-άουτ.

Εκεί που θα είχε πραγματική σημασία να βγάλει τον καλό του εαυτό. Και δεν είναι ότι δεν το είχε κάνει επιτηδευμένα. Απλά πήρε το χρόνο του. Οι υπόλοιποι τον τράβηξαν μαζί τους στον όμιλο κι εκείνος το ανταπέδωσε...

Wow what a night! Unbelievable performance and we're into a Euros final!!! Wembley was incredible!! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🦁🦁🦁 pic.twitter.com/dOnQq3lrhH — Harry Kane (@HKane) July 7, 2021

Η τελική στο 26', το ξέσπασμα με τους Γερμανούς και το σερί

Η πολυπόθητη πρόκριση στα νοκ-άουτ του φετινού Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ήρθε χάρη σε ακόμα ένα γκολ του Ραχίμ Στέρλινγκ στο τρίτο ματς της Αγγλίας στο τουρνουά, κόντρα στην Τσεχία. Εκεί όπου ο Χάρι Κέιν εμφανίστηκε κάνοντας την... τελευταία τελική της ομάδας του στο 26ο λεπτό και χάθηκε ξανά με την γενικότερη μέτρια έως κακή εικόνα του συνόλου του Σάουθγκεϊτ.

Στις δηλώσεις του εκείνες τις ημέρες επαναλάμβανε πως «το σημαντικό είναι να φτάσουμε στο πικ της απόδοσής μας στα νοκ-άουτ, εκεί που τα πράγματα θα είναι κρίσιμα κάθε στιγμή». Και μπορεί τα «τρία λιοντάρια» να μην κατάφερναν να πείσουν τον κόσμο τους, ωστόσο, ο αρχηγός μάλλον κάτι ήξερε παραπάνω. Εν μέσω ασταμάτητων σεναρίων για το μέλλον του σε συλλογικό επίπεδο, ο Κέιν κατάφερε να παραμείνει συγκεντρωμένος στο Euro και να κάνει αυτό που έπρεπε.

«Ξεμπούκωσε» στο ματς με την Γερμανία τελειώνοντας την πρόκριση λίγο μετά το αδιανόητο χαμένο τετ-α-τετ του Μίλερ, σκόραρε δυο φορές απέναντι στην Ουκρανία και το έκανε ξανά κόντρα στη Δανία με τη διπλή προσπάθεια στο πέναλτι που κέρδισε ο Στέρλινγκ.

Το σερί των 4 τερμάτων στα 3 πιο πρόσφατα ματς στο τρέχον Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα είναι τέτοιο που βγάζει τρομερά ωφελημένη την εθνική Αγγλίας. Παίρνει από εκείνον αυτό που πραγματικά χρειάζεται και το παίρνει την κατάλληλη στιγμή...

💫 Game-winning goal

💫 Star of the match



Well done, Harry Kane! pic.twitter.com/bG5LKOvshm July 7, 2021

Η εμπιστοσύνη του Σάουθγκεϊτ και η δική του αυτοπεποίθηση

Ο ομοσπονδιακός κόουτς της Αγγλίας ασφαλώς και είχε αφουγκραστεί όλο το κλίμα που είχε δημιουργηθεί για τον Χάρι Κέιν. Αντιλαμβανόταν πως ήταν πολύ βαρύ και η αλήθεια είναι πως κι εκείνος είχε βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση. Είτε θα έδειχνε πως «λύγισε» μπροστά στις φωνές των οπαδών και των Media για την αντικατάσταση του διεθνή επιθετικού στο αρχικό σχήμα της ομάδας, είτε θα έπρεπε να δείξει πυγμή για να τον διατηρήσει στα βασικά του πλάνα ακόμα κι αν δεν δικαιωθεί.

Γνωρίζοντας όμως τον Κέιν και έχοντας τον τρόπο του να επικοινωνεί με τους ποδοσφαιριστές του, ο Σάουθγκεϊτ είχε δηλώσει ξεκάθαρα από την πρώτη στιγμή ότι ο βασικός επιθετικός των «τριών λιονταριών» δεν υπήρχε περίπτωση να μείνει στον πάγκο. Ούτε στο τρίτο ματς με την Τσεχία στο γκρουπ, ούτε στους «16» με τους Γερμανούς και φυσικά ούτε στη συνέχεια από τη στιγμή που πήρε μπρος κι άρχισε να σκοράρει...

Ο αρχηγός της Αγγλίας άρχισε να πείθει κι εκείνος περισσότερο τον εαυτό του, να βγάζει αυτοπεποίθηση, να κάνει κινήσεις ακόμα και πίσω από το χώρο του κέντρου για να πάρει τη μπάλα ώστε να βοηθήσει και να βελτιώσει και τα δικά του στατιστικά και σιγά – σιγά έχτιζε.

Η συμμετοχή του στο παιχνίδι του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος έγινε πολύ μεγαλύτερη, άρχισε ν' αποκτά ουσία και πέρα από τα γκολ έδειξε και την έφεση που αρχίζει να έχει όταν αποφασίζει να επενδύσει τις δυνάμεις του στο κομμάτι της δημιουργίας φάσεων για γκολ και χώρων για τους εξτρέμ...

What a photo. England fans 💯 pic.twitter.com/miHm3LlVbM — Harry Kane (@HKane) July 8, 2021

Ο νέος ρόλος που έμαθε επί Μουρίνιο και εφάρμοσε με την Δανία

Με τον Ζοσέ Μουρίνιο στην Τότεναμ, η αλήθεια είναι πως ο Χάρι Κέιν βγήκε τρομερά κερδισμένος. Άλλωστε, ήταν πρώτος σε γκολ στο πρωτάθλημα της σεζόν 2020-2021, όμως, αναδείχθηκε και κορυφαίος Playmaker, έχοντας μάθει να μοιράζει ασίστ και να φτιάχνει φάσεις για γκολ προς τους συμπαίκτες του.

Ειδικά με τον Χέουνγκ – Μιν Σον έγραψαν ιστορία ως το κορυφαίο δίδυμο στα χρονικά της Premier League με τα περισσότερα τέρματα από δικές τους συνεργασίες, είτε με ασίστ του ενός είτε με του άλλου. Έπειτα από αυτό, ο Κέιν έδειξε και στην εθνική ομάδα της Αγγλίας στο φετινό Euro πως πραγματικά έχει δουλέψει τις κινήσεις του και τους χώρους στους οποίους μπορεί να βρίσκεται εκτός μεγάλης περιοχής για να βοηθήσει.

Στο δεύτερο ημίχρονο του ημιτελικού με την Δανία το έκανε εκπληκτικά, προσπαθώντας να κρατήσει μπάλα και ν' αφήσει πότε τον Μάουντ και πότε τον Στέρλινγκ να κάνουν πιο κεντρικές κινήσεις για να μπουν στο «κουτί». Στο πρώτο 45λεπτο, δεν είναι τυχαίο που η μεγάλη φάση πριν από το γκολ της ισοφάρισης ξεκινάει από τα πόδια του, ενώ και το αυτογκόλ του Κιάερ έχει τον Κέιν συμμετέχων με την κάθετη προς τον Σάκα, προτού εκείνος κάνει το επικίνδυνο γύρισμα.

Η συνεισφορά του δεν είναι μονάχα το γκολ της πρόκρισης, αλλά και ο τρόπος που κράτησε συγκεντρωμένους τους συμπαίκτες του ως αρχηγός και εφαρμόζοντας τον νέο του ρόλο για τα σημεία δράσης του στο χορτάρι.

Πλέον, είναι ο κορυφαίος σκόρερ σε μεγάλες διοργανώσεις με την εθνική ομάδα της Αγγλίας ισοφαρίζοντας την επίδοση των 10 τερμάτων του Γκάρι Λίνεκερ. Ο τελευταίος τον συνεχάρη μέσω social media, ενώ, ο captain έχει πλέον την ευκαιρία να γράψει μοναδική ιστορία, εφόσον καταφέρει να σκοράρει και φυσικά να χαρίσει στα «τρία λιοντάρια» και την πατρίδα του, το πολυπόθητο τρόπαιο...

Kane 🤝 Lineker@HKane joins @GaryLineker as England's top goalscorer at major tournaments with 10 goals. pic.twitter.com/WmAAtYE3t6 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 7, 2021