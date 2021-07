Λουίς Ενρίκε vs. Ρομπέρτο Μαντσίνι: Δυο κύριοι στην αρένα... (pics & vids)

Και οι δύο πέρασαν μέσα από τρομερά εμπόδια για να φτάσουν τις Ιταλία και Ισπανία στα ημιτελικά του Euro. Από εκπληκτικοί ποδοσφαιριστές, επιδεικνύουν πλέον τρομερή αξία και ως προπονητές. Μαντσίνι και Λουίς Ενρίκε σε μια «μονομαχία» που θα τους σημαδέψει...

Ο ένας συνήθιζε να σκοράρει στην ποδοσφαιρική του καριέρα, ο άλλος συνήθιζε να οργανώνει και να «διαβάζει» το παιχνίδι από το χώρο του κέντρου.

Κι αν επικρατεί στην κοινή γνώμη η άποψη πως ένας ποδοσφαιριστής που είναι τρομερός ως χαφ μπορεί να γίνει κορυφαίος προπονητής γιατί έχει μάθει να βλέπει αλλιώς ένα παιχνίδι, τότε ο Ρομπέρτο Μαντσίνι έρχεται ν' αποδείξει με όσα έχει πετύχει ως κόουτς πως ο τίτλος του όταν φορούσε τα εξάταπα, δεν τον εμπόδισε καθόλου όταν έβαλε το σακάκι στον πάγκο.

Λουίς Ενρίκε και Ρομπέρτο Μαντσίνι είναι δυο από τους πιο συμπαθείς προπονητές στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο για την εικόνα τους, τα επιτεύγματά τους, την σοβαρότητά τους και την δύναμη που μετέφεραν στους διεθνείς των Ισπανίας και Ιταλίας ώστε απόψε (22:00, ΑΝΤ1, Live Gazzetta) να έχουμε έναν ημιτελικό Euro που θα μπορούσε να είναι το ματς της 11ης του μηνός...

Ο Λουίς Ενρίκε θα μπορούσε να έχει βρεθεί στη χειρότερη θέση βάσει της εικόνας που παρουσίαζε η εθνική ομάδα της Ισπανίας στη φάση των ομίλων του Euro. Ένα σύνολο που αργούσε ν' αναπτυχθεί, που έπεσε πάνω σε αντιπάλους οι οποίοι δεν ήθελαν να δώσουν χώρους και κυρίως, τα λάθη και οι στιγμές ολιγωρίας συνεχώς τιμωρούνταν για τους Ίβηρες. Πιο πρόσφατο και χαρακτηριστικό παράδειγμα το λάθος που γίνεται από το πουθενά απέναντι στην Ελβετία στα προημιτελικά.

Το γκολ του Σακίρι που αναγκάζει τους Ισπανούς να ξανατρέξουν, να πεισμώσουν, να βρουν χώρους και τρόπους για να φτιάξουν ευκαιρίες για γκολ κι όμως έπρεπε να έρθουν τα πέναλτι και η τύχη για την πρόκριση... Ακόμα κι όταν ο Ουνάι Σιμόν έκανε την τεράστια γκάφα στο ματς με τους Κροάτες, όσο κι αν εκείνοι έκαναν το τεράστιο come-back στα λεπτά που η «φούρια ρόχα» απλά... κοιμήθηκε, πάλι ήρθε αντίδραση.

Το καλό με τους Ισπανούς είναι αυτό. Όσο κι αν ο Μοράτα δεν έβρισκε στόχο με τίποτα, όσο κι αν όλα έμοιαζαν εις βάρος της ομάδας, όσο κι αν η κριτική που ασκήθηκε ήταν τέτοια που θα μπορούσε να έχει ισοπεδώσει τους διεθνείς, το πείσμα βγαίνει συνεχώς μπροστά. Κι αυτό είναι έργο Λουίς Ενρίκε...

Κάτι που έχει κερδίσει με τη δουλειά και τον χαρακτήρα του κι όχι απλά γιατί είναι αυτός που είναι κι έχει περάσει όσα έχει περάσει, είναι ο σεβασμός, η απόλυτη αποδοχή και η εμπιστοσύνη των παικτών του. Οι Ισπανοί διεθνείς γνωρίζουν ότι στην άκρη του πάγκου έχουν έναν άνθρωπο που όταν θα χρειαστεί, θα είναι δίπλα τους ως φίλος για να τους ακούσει και να τους στηρίξει κι έπειτα θα είναι ο επαγγελματίας που θα πρέπει να τους πιέσει, να τους δώσει οδηγίες, να γίνει αυστηρός και να τους βελτιώσει εντός αγωνιστικού χώρου.

Δεν είναι τυχαία η διαχείριση που έχει κάνει με τον Αλβάρο Μοράτα στο θέμα της ψυχολογίας του επιθετικού της Γιουβέντους μετά τις πολλές αναποδιές που του έχουν συμβεί. Δεν είναι τυχαίες οι δηλώσεις του Μπουσκέτς που βγήκε και είπε ότι: «Είναι σπάνιο να συναντάς τέτοιους επιτυχημένους προπονητές σε επίπεδο εθνικών ομάδων γιατί συνήθως αυτοί οι τεχνικοί δουλεύουν σε συλλόγους μέσα σε μεγάλες σεζόν και είναι τεράστιο προνόμιο για εμάς να τον έχουμε κοντά μας».

Ο Λουίς Ενρίκε έχει δηλώσει κάτι που όταν κάποιος καταλάβει το βαθύτερο νόημά του, τότε μπορεί να κάνει τη ζωή του πολύ καλύτερη. Και αυτό είναι το μυστικό για να καταφέρει κάποιος να βελτιώσει τον εαυτό του και όσα τον περιβάλλον στην καθημερινότητά του...

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της εθνικής ομάδας της Ισπανίας έχει επιλέξει να έχει στο πλευρό του συναδέλφους που το μυαλό τους παίρνει ίσως και περισσότερες στροφές από το δικό του όταν μια αναμέτρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Και τα λόγια του για τους συνεργάτες του είναι ένα μεγάλο μάθημα... «Έχω δίπλα μου ανθρώπους ανωτάτου ποδοσφαιρικού επιπέδου. Είναι άνθρωποι που ξέρουν πολλά και προσφέρουν πολλά στα σχέδιά μας. Έχουν συνεχώς περιέργεια, ερωτήματα και ποτέ δεν παύουν να δουλεύουν. Είναι σημαντικό να έχεις κοντά σου ανθρώπους που είναι καλύτεροι από εσένα. Πάντοτε προσπαθώ να βελτιώνομαι και να μαθαίνω νέα πράγματα...».

Το 2019 αποφάσισε ν' αφήσει την προπονητική για όσο καιρό έπρεπε να βρίσκεται κοντά στην κορούλα του, την οποία έχασε τελικά από καρκίνο. Μια τραγωδία η οποία έκανε άπαντες στον κόσμο του ποδοσφαίρου να καταλάβουν πως το διαολεμένο άθλημα όσο υπέροχο κι αν είναι, θα είναι πάντοτε δευτερεύον μπροστά στα σημαντικά θέματα της ζωής, την οικογένεια και την υγεία. Ο Λουίς Ενρίκε ασφαλώς δεν περίμενε αυτό το πράγμα για να καταλάβει τις αξίες που θα έπρεπε να έχει μπροστά – μπροστά στο μυαλό του...

Αντιμετώπισε τις δυσκολίες με τον Covid. Προβληματίστηκε με τα κρούσματα που είχαν εμφανιστεί στην αποστολή της Ισπανίας. Είπε την ατάκα πως «μακάρι να μην είχα 26 άτομα και να είχαμε 23 προκειμένου να κινδυνεύουν όσο το δυνατόν λιγότεροι». Έβαλε πάνω απ' όλα την ενότητα στο εσωτερικό του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος και ορκίστηκε να την διατηρήσει. Όλα χρειάζονταν τον Λουίς Ενρίκε ως life/football coach κι όχι μονάχα ως ποδοσφαιρικό τεχνικό. Ο Λουίς Ενρίκε είναι ένας προπονητής πολύ διαφορετικού τύπου από αυτούς του... modern football και απέναντί του στον ημιτελικό του Euro έχει έναν όμοιό του, ως προς το στυλ, τον τρόπο σκέψης, τις ποδοσφαιρικές αρχές και τον αντίκτυπο προς τους ποδοσφαιριστές του...

⚽ #EURO2020 : 27 years after the vicious elbow from Mauro Tassotti, #ESP head coach Luis Enrique will try to lead his squad to the final... by beating #ITA . pic.twitter.com/acnUdxn0PT

Από τις «μαύρες μέρες» της απουσίας από την τελική φάση του Μουντιάλ του 2018 και την καταστροφολογία για την εθνική ομάδα της Ιταλίας, στα ημιτελικά του Euro 2020 που διεξάγεται με αναβολή ενός έτους λόγω του κορονοϊού. Όλοι μιλούν για την Ιταλία που μετράει κάτι παραπάνω από τρεις δεκάδες παιχνίδια δίχως ήττα (32), έχει κάνει πλέον παγκόσμιο ρεκόρ σε αυτό το κομμάτι, έχει γρανιτένια άμυνα ολοκληρώνοντας τη φάση των ομίλων με μηδέν παθητικό και... παίζει ποδόσφαιρο.

Ξεχάστε το κατενάτσιο, ξεχάστε την άμυνα με μοναδικό στόχο τη νίκη με μισό – μηδέν, ξεχάστε ό.τι ξέρατε πως πρεσβεύει το ιταλικό ποδόσφαιρο. Ο Ρομπέρτο Μαντσίνι έχει καταφέρει τρομερά πράγματα στην «σκουάντρα ατζούρα» και απολαμβάνει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα γνωρίζοντας την ποιότητα των παικτών του και έχοντας καταφέρει, όπως και ο Λουίς Ενρίκε, να κρατάει ένα σύνολο παικτών απόλυτα ενωμένο, με αλληλοσεβασμό και αγάπη που εκφράστηκε και με την περίπτωση του Σπινατσόλα.

Από τα συνθήματα για τον «Σπίνα» στο πούλμαν και το αεροπλάνο, μέχρι τις αγκαλιές στο γεύμα όπου εμφανίστηκε ο μεγάλος άτυχος με πατερίτσες. Αυτή η εθνική Ιταλίας πίστεψε ξανά σε όσα μπορεί να πετύχει, χάρη στον Ρομπέρτο Μαντσίνι...

Οι Ιταλοί μπορεί να είναι ό,τι πιο παθιασμένο θα δει κανείς κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου, μπορεί να έφτασαν σε σημείο να πανηγυρίζουν αποκρούσεις του Ντοναρούμα και ... τυχαίες απομακρύνσεις της μπάλας πάνω στη γραμμή από τον Σπινατσόλα, όμως, όταν ο στόχος επιτυγχάνεται και κερδίζεται η κάθε μικρή μάχη, το μυαλό... στρέφεται στο αμέσως επόμενο κόλπο.

Οι εικόνες που παρατηρήθηκαν μετά τον προημιτελικό με το Βέλγιο και το 2-1 της «σκουάντρα ατζούρα», αποδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο έχει ασταλωθεί από τον Ρομπέρτο Μαντσίνι αυτό το σύνολο παικτών που έχει στα χέρια του. Ναι μεν ευτυχία για την πρόκριση στα ημιτελικά, ωστόσο, οι χαρές σχετικά άμεσα διεκόπησαν. Ήξεραν όλοι πως ναι μεν ήρθε μια πρόκριση, όμως, σε λίγες μέρες θα υπάρξει νέα πρόκληση για τη συνέχιση της διαδρομής.

Και αυτή η ομαδική αγκαλιά με τον Ιταλό κόουτς να μιλάει στους παίκτες του, αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία όταν πρόκειται για την «σκουάντρα ατζούρα». Γιατί τα λόγια που άκουσαν και το πάθος που εισέπραξαν από τον ομοσπονδιακό κόουτς, ξέρουν πως να το μετουσιώσουν σε αυτό που πρέπει στο χορτάρι...

This is how Italy celebrated their win against Belgium.



They didn't have too much fun. They gathered together and planned for their next target.



The way Mancini has got this squad together and fighting for the cause no matter who is on the pitch, is simply amazing.



👏👏👏 pic.twitter.com/n5csEVGwb5