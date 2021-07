Πογκμπά και Ροναλντίνιο τα «έσπασαν» παρέα στο Μαϊάμι (pics & vid)

Με τον Ροναλντίνιο αλλά και με παλιούς του συμπαίκτες διασκέδασε στο Μαϊάμι, ο Πολ Πογκμπά.

Μετά τον αποκλεισμό της Γαλλίας από το Euro, ο Πολ Πογκμπά, πήρε τον φίλο του Πάουλο Ντιμπάλα, ο οποίος έμεινε εκτός εθνικής Αργεντινής για το Copa America, και ταξίδεψαν στο Μαϊάμι για μερικές ημέρες ξεκούρασης.

Εκεί συνάντησαν τον Μπλαϊσέ Ματουιντί αλλά και τον Ροναλντίνιο, με τον οποίο βγήκαν φωτογραφίες και πέρασαν ευχάριστες στιγμές σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης.

Paul Pogba and Ronaldinho catching a vibe out in Miami 🔥 pic.twitter.com/TpYx8nXCue