Αγγλία: Πριν από τον Πίκφορντ... μόνο ο Μπανκς!

Ο Τζόρνταν Πίκφορντ κατάφερε για 5ο παιχνίδι στο φετινό Euro να κρατήσει απαραβίαστη την εστία του οδηγώντας την Αγγλίας στα ημιτελικά, έχοντας φτάσει στην επίδοση που μονάχα ο Γκόρντον Μπανκς είχε καταγράψει!

Τα «τρία λιοντάρια» του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ έπειτα από τις κακές εμφανίσεις στη φάση των ομίλων και την αποτελεσματικότητα που επέδειξαν απέναντι στη Γερμανία, έπαιξαν κόντρα στην Ουκρανία και ξέσπασαν για τα καλά!

Η Αγγλία έφτασε άνετα στο τελικό 4-0 το βράδυ του Σαββάτου για να κλείσει πλέον ραντεβού με τη Δανία το βράδυ της προσεχούς Τετάρτης, με τον Τζόρνταν Πίκφορντ να κρατάει ξανά απαραβίαστη την εστία του.

Μαζί με τα πέντε ματς του φετινού Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και τα δύο αμέσως προηγούμενα παιχνίδια που ο γκολκίπερ της Έβερτον δεν είχε νικηθεί από τους αντιπάλους του, έφτασε στα 7 διαδοχικά clean sheets, κάτι που ο μοναδικός που το είχε κάνει στο παρελθόν ήταν ο μεγάλος Γκόρντον Μπανκς!

Πότε; Φυσικά το 1966... Τελικά it's on its way to home...

⛔️ vs Austria

⛔️ vs Romania

⛔️ vs Croatia

⛔️ vs Scotland

⛔️ vs Czech Republic

⛔️ vs Germany

⛔️ vs Ukraine



Jordan Pickford is only the second ever England goalkeeper to keep seven consecutive clean sheets. The legendary Gordon Banks was the first in 1966! 🤚🏻 pic.twitter.com/ISvG4Lybtb