Γιούρι Γκέλερ: «Φώναξα ένα, δυο, τρία, λύγισε και ο Μίλερ αστόχησε»! (pic & vid)

Ο Γιούρι Γκέλερ ισχυρίζεται ότι χάρη σε αυτόν ο Τόμας Μίλερ έχασε την απίστευτη ευκαιρία να σκοράρει κόντρα στην Αγγλία.

Ο Τόμας Μίλερ λίγο πριν το φινάλε με τους Άγγλους, έχασε μία απίστευτη ευκαιρία για να φέρει ξανά το ματς στα ίσα, καθώς η ομάδα του ήταν πίσω στο σκορ με 1-0.

Ο διάσημος ταχυδακτυλουργός, Γιούρι Γκέλερ σε δηλώσεις του, τόνισε πως χάρη σε αυτόν η Αγγλία δεν δέχθηκε το γκολ από τον επιθετικό της Μπάγερν. Μάλιστα, όπως ανέφερε στην εφημερίδα Jewish Telegraph, φώναξε χαρακτηριστικά «ένα, δυο, τρία, λύγισε» προτού ο 31χρονος άσος επιχειρήσει το σουτ.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία στο μυαλό μου πως εγώ ήμουν υπεύθυνος για τη χαμένη ευκαιρία του Μίλερ. Ήμουν έτοιμος να βγω στη σκηνή, ήμουν πίσω από την κουρτίνα. Ο Σίπι (σ.σ. ο κουνιάδος του) κι εγώ βλέπαμε το ματς στο κινητό και την ώρα του τετ-α-τετ του Μίλερ φώναξα "ένα, δύο, τρία, λύγισε”», ήταν τα λόγια του Γιούρι Γκέλερ.

Εκτός από το τρικ να λυγίζει κουτάλια, ο Γιούρι Γκέλερ αγαπάει το ποδόσφαιρο. Παλαιότερα και συγκεκριμένα στο Euro του 1996, είχε κάνει κάτι παρόμοιο με τώρα. Τότε, είχε πει πως πετούσε με ένα ελικόπτερο πάνω από το «Γουέμπλεϊ» στον αγώνα της Αγγλίας με την Σκωτία και πως είχε κάνει, τον Γκάρι ΜακΆλιστερ να αστοχήσει στο πέναλτι κάνοντας χρήση ψυχοκινητικής.

Still waiting for Uri Geller to claim responsiblity for this... #eng #muller #müller #GER pic.twitter.com/Uej2uH7ZmS