Κιελίνι: Τι κοινό θα μπορούσε να έχει με τον Μέσι; (vid)

Ο Τζόρτζιο Κιελίνι με αυτό που άκουσε στην τελευταία συνέντευξη Τύπου πριν τον προημιτελικό της Ιταλίας με το Βέλγιο έβαλε τα γέλια και... συνέχισε την καζούρα για την ομοιότητά του με τον Μέσι!

Δημοσιογράφος προσπάθησε να χαλαρώσει λίγο το κλίμα ενόψει του σημαντικότατου αγώνα για μια θέση στα ημιτελικά του φετινού Euro και έκανε αναφορά στην επαγγελματική κατάσταση του Κιελίνι.

Είναι ο πρώτος αρχηγός στα χρονικά της εθνικής ομάδας της Ιταλίας που αγωνίζεται για τη χώρα του δίχως να έχει ενεργό συμβόλαιο, κάτι που... συμβαίνει και με τον Λιονέλ Μέσι!

«Ναι, είμαστε επίσης και οι δύο αριστεροπόδαροι» είπε ο Κιελίνι με χαμόγελο, συνεχίζοντας την αναφορά του δημοσιογράφου για όσα... τον συνδέουν με τον Αργεντινό «μάγο».

Giorgio Chiellini and Lionel Messi have two things in common…



Both out of contract ✅



Both left footed ✅



But that’s where the comparisons end 😂#ITA pic.twitter.com/pXjghnVNUD