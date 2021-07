Ο Μπενζεμά έχει ξανακάνει το μαγικό κοντρόλ (vids)

Με ένα απίστευτο τακουνάκι ο Καρίμ Μπενζεμά έφερε την μπάλα μπροστά και στη συνέχεια σκόραρε κόντρα στην Ελβετία. Ενα γκολ το οποίο, όπως φαίνεται δεν είχε καθόλου δόση τύχης, μιας και ο Γάλλος επιθετικός το έχει επαναλάβει στο παρελθόν.

Ο Καρίμ Μπενζεμά επέστρεψε στην εθνική Γαλλίας και κατάφερε να βρει τέσσερις φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα στο Euro. Αν και η ομάδα του δεν τα κατάφερε καθώς γνώρισε τον αποκλεισμό από την Ελβετία, ο επιθετικός της Ρεάλ θα θυμάται για αρκετό καιρό τα δύο τέρματα που πέτυχε κόντρα στους Ελβετούς. Ειδικά το πρώτο...

Με μαγικό τακουνάκι μετά την πάσα του Κιλιάν Μπαπέ, ο Μπενζεμά έφερε την μπάλα μπροστά του και εκτέλεσε εύστοχα για την ισοφάριση σε 1-1.

Δεν ήταν όμως θέμα τύχης αυτό το εξαιρετικό κοντρόλ που έκανε μιας και στο παρελθόν ο Γάλλος φορ το έχει επαναλάβει σε προπόνηση της Ρεάλ.

That first touch from Karim Benzema against Switzerland wasn’t luck...



(via @TheWhiteCastle2) pic.twitter.com/qR2nId5d6h