Αγγλία: Ολα τα σημάδια δείχνουν κατάκτηση (pic)

Η Αγγλία με «όπλο» την άμυνά της έφτασε στα προημιτελικά του Euro και πλέον στοχεύει να επαναλάβει ότι έκανε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1966...

Με το 2-0 επί της Γερμανίας η Αγγλία πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Euro, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Ουκρανία (03/07, 22:00).

Εκτός όμως από αυτό τα «Τρία Λιοντάρια» έφτασαν στους «8» της διοργάνωσης, έχοντας για όπλο την πολύ καλή τους αμυντική λειτουργία. Πλέον είναι η μοναδική ομάδα, η οποία δεν έχει δει την εστία της να παραβιάζεται. Ετσι έχει και την καλύτερη άμυνα στο Euro.

Τελευταία φορά που συνέβη κάτι τέτοιο ήταν στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1966. Τότε η Αγγλία είχε κρατήσει το μηδέν με την Ουρουαγουάη (0-0), το Μεξικό (2-0), την Γαλλία (2-0) και την Αργεντινή (1-0) και έφτασε στον τελικό, κατακτώντας και το τρόπαιο στον κόντρα στην Γερμανία (4-2) στην παράταση.

Ετσι, αυτό που μένει είναι αν οι Αγγλοι επαναλάβουν ότι ακριβώς έκαναν το 1966...

4 - @England have kept a clean sheet in each of their opening four matches at a major tournament for the second time, with the other occasion being the World Cup in 1966. Omen. #EURO2020 pic.twitter.com/9zEZJ8o2Mf