Αγγλία - Γερμανία: Ο Λίνεκερ «κήδευσε» την περίφημη ρήση του για τα Πάντσερ

Αυτή τη φορά στο τέλος δεν νίκησαν οι Γερμανοί, αλλά οι Άγγλοι και ο Γκάρι Λίνεκερ αποχαιρέτησε μια για πάντα τη φράση-σήμα κατατεθέν του από το Μουντιάλ του 1990.

«Το ποδόσφαιρο είναι ένα απλό παιχνίδι. 22 άνδρες κυνηγούν μια μπάλα για 90 λεπτά και στο τέλος νικούν οι Γερμανοί».

Η πιο χιλιοειπωμένη φράση σε κάθε πρόκριση ή επιτυχία της εθνικής Γερμανίας, πέθανε στο «Γουέμπλεϊ». Κι ο εμπνευστής της, ο Γκάρι Λίνεκερ, 31 χρόνια αφού την εκστόμισε για πρώτη φορά μετά τον αποκλεισμό της Αγγλίας από τα Πάντσερ στα ημιτελικά του Μουντιάλ της Ιταλίας, φρόντισε να ανακοινώσει την... κηδεία της.

Αμέσως μετά τον θρίαμβο των Τριών Λιονταριών, που πέταξαν εκτός τη Νασιονάλμανσαφτ και τελείωσαν μια ώρα αρχύτερα το κεφάλαιο Γιόαχιμ Λεβ στον πάγκο της, ο διάσημος τηλεσχολιαστής και θρυλική φιγούρα της Αγγλίας το '80 και το 90', ευχήθηκε «αναπαύσου εν ειρήνη» στη ρήση που έγινε σήμα-κατατεθέν του, μέσω του επίσημου λογαριασμού του στο twitter:

I think it’s time ‘the German always win’ phrase was put to bed. Rest in peace.