Ιστορική «πεντάρα» για την Ισπανία (pics & vid)

Η Ισπανία αν κι άργησε τελικά κατάφερε να ξεσπάσει στο φετινό Euro 2020, κόντρα στη Σλοβακία με τους παίκτες τους Λουίς Ενρίκε να πετυχαίνουν πέντε γκολ και να γράφουν ιστορία.

Το Euro δεν είχε ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο για την «φούρια ρόχα», καθώς είχε φέρει δύο ισοπαλίες κόντρα σε Σουηδία (0-0) και Πολωνία (1-1). Στην τελευταία αγωνιστική όμως των ομίλων ξέσπασε κόντρα στην Σλοβακία και πήρε τη νίκη με το εμφατικό 5-0!

Για πρώτη φορά στην ιστορία η Ισπανία πέτυχε πέντε γκολ σε έναν αγώνα στη διοργάνωση, έπειτα από 43 ματς που έχει συμμετάσχει στον διαγωνισμό.

Το παιχνίδι κόντρα στους Σλοβάκους θα το θυμάται για πάντα ο Φεράν Τόρες. Ο 21χρονος επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι, κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα, 44 δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στην αναμέτρηση. Με αυτόν τον τρόπο έγινε και ο γρηγορότερος νεοεισελθέντας παίκτης που σκόραρε σε αγώνα του Euro, τα τελευταία 17 χρόνια.

5 - Spain have scored five goals in a single European Championship match for the very first time, with this their 43rd fixture in the competition. Star. #EURO2020 #ESP https://t.co/3ri8CAiJGk

44 - Scoring with his first touch 44 seconds after coming on, Ferran Torres' goal is the fastest by a substitute in a European Championship match since Juan Carlos Valerón netted 39 seconds after coming on against Russia in 2004, also for Spain. Entrance. #EURO2020 pic.twitter.com/IrqXF66BKW