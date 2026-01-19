Σύμφωνα με νέα δημοσιεύματα, ο προπονητής της εθνικής Ισπανίας, Λουίς Ντε Λα Φουέντε φαίνεται να ανησυχεί για την ένταση ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης.

Το Κύπελλο Εθνών Αφρικής τελείωσε και επίσημα, με επεισοδιακό τρόπο το βράδυ της Κυριακής (18/01), και πλέον η FIFA, αλλά και ολόκληρος ο ποδοσφαιρικός κόσμος κινείται στους ρυθμούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί το προσεχές καλοκαίρι σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Ένα από τα φαβορί του επερχόμενου τουρνουά είναι η εν ενεργεία πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ισπανία. Ωστόσο, ένα πρόβλημα μεταξύ των παικτών των δύο κορυφαίων συλλόγων της χώρας, Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης, φαίνεται να ανησυχεί ολόκληρο το τεχνικό επιτελείο της ομάδας και περισσότερο τον προπονητή, Λουίς Ντε Λα Φουέντε.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρει σε πρόσφατο δημοσίευμα του ο έγκυρος δημοσιογράφος, Χοσέ Φέλιξ Ντίαζ της εφημερίδας «Diario AS», ο Ισπανός τεχνικός και το προπονητικό του επιτελείο προβληματιζονται αρκετά σχετικά με την υπάρχουσα ένταση των παικτών και πιο συγκεκριμένα για την κακή σχέση που έχει αναπτυχθεί μεταξύ του Λαμίν Γιαμάλ και του Ντάνι Καρβαχάλ, καθώς οι δύο αυτοί ποδοσφαιριστές θα μοιράζονται τη δεξιά πλευρά τον Ιούνιο στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής και ως εκ' τούτου, ένα πρόβλημα μεταξύ των δύο θα μπορούσε να βλάψει άσχημα τόσο τις ατομικές τους επιδόσεις, όσο και την επίδοση ολόκληρης της ομάδας.

Ενώ πολλοί πίστευαν ότι το πρόβλημα μεταξύ του νεαρού επιθετικού των «Μπλαουγκράνα» και του αρχηγού των «μερένχες» θεωρούνταν λήξαν, η τεταμένη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ του Γιαμάλ και του έτερου Ισπανού Χούισεν στον τελικό του Σούπερ Καπ, φαίνεται να αναζωπύρωσε την ένταση.

🚨 The tension during El Clasico has not reached Mourinho - Guardiola levels, but the issues between some of the Spanish National Team regulars have already worried Luis de la Fuente and his team. @diarioas pic.twitter.com/t2iEbKV5NC — Madrid Zone (@theMadridZone) January 18, 2026

Σύμφωνα με τον Ντίαζ, ο δεξιός μπακ προσπάθησε να μιλήσει με τον εξτρέμ των Καταλανών κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των μεταλλίων, αλλά έλαβε μία ψυχρή και τυπική απάντηση, με τον Καρβαχάλ να εκνευρίζεται αρκετά με την συμπεριφορά αυτή.

Ως αποτέλεσμα, ο Ντε Λα Φουέντε φέρεται να εργαζεται σκληρά για την εξάλειψη οποιουδήποτε προβλήματος που μπορεί να προκύψει ανάμεσα στις τάξεις των παικτών του, διότι επιθυμεί το σύνολο του να βρίσκεται σε πλήρης αρμονία πριν από το πολύ αναμενόμενο τουρνουά, καθώς γνωρίζει ότι η, όποια ενδεχόμενη, επιτυχία μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την εξάλειψη τυχόν σημείων τριβής.