Μπαίνει χειρουργείο ο Μερίνο - Εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα

Ο μέσος της Άρσεναλ, Μίκελ Μερίνο, αναμένεται να περάσει την πόρτα του χειρουργείου και να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η Άρσεναλ, η οποία το Σάββατο (31/01) επικράτησε εκτός έδρας της Λιντς με το επιβλητικό 0-4, επιβεβαίωσε το βράδυ της Κυριακής με ανακοίνωση της ότι ο Μικέλ Μερίνο θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση τις επόμενες ημέρες, εξαιτίας του κατάγματος που υπέστη στο πόδι του στην ήττα των «κανονιέρηδων» από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στις 25 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με πηγές μέσα από τον σύλλογο, η διοίκηση, με τον προπονητή της ομάδας, Μικέλ Αρτέτα, ερευνούν την αγορά για έναν πιθανό δανεισμό ως βραχυπρόθεσμη κάλυψη, αλλά δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο καθώς το μεταγραφικό παράθυρο στην Αγγλία κλείνει τις επόμενες ώρες.

Το ακριβές χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του Μερίνο παραμένει ασαφές καθώς οι αξιολογήσεις συνεχίζονται, όμως οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μεγάλο χρονικό διάστημα απουσίας, με την παρουσία μάλιστα του Ισπανού στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο να κρίνεται αμφίβολη.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Mikel Merino could miss the World Cup with Spain. His recovery will be very long.



— @marca pic.twitter.com/XNQ4Gb9c44 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) February 1, 2026

Ο 29χρόνος διεθνής σχολίασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή αναφορικά με τον τραυματισμό του ότι: «Ώρα να σταματήσουμε τώρα με έναν τραυματισμό στο πόδι. Μερικές φορές η ζωή φέρνει τέτοιου είδους προκλήσεις όταν δεν είναι τόσο βολική. Απλώς μια ακόμη ευκαιρία να είμαστε δυνατοί, ανθεκτικοί και να τις ξεπεράσουμε. Έχουμε την καλύτερη ιατρική ομάδα και μαζί θα επιστρέψουμε πιο δυνατοί. Σας ευχαριστώ όλους, η υποστήριξή σας σημαίνει τα πάντα για μένα και ανυπομονώ να επιστρέψω σύντομα στο γήπεδο, να βοηθήσω την ομάδα μου και να κάνω αυτό που αγαπώ».

Από την άλλη η ανακοίνωση της Άρσεναλ σημείωσε πως: «Πέρα από τον τραυματισμό που υπέστη στο πόδι προς το τέλος του αγώνα μας εναντίον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στις 25 Ιανουαρίου, οι επακόλουθες αξιολογήσεις και οι εξετάσεις ειδικών επιβεβαίωσαν ότι ο Μίκελ Μερίνο έχει τραυματισμό στο δεξί του πόδι.Ο Μίκελ θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση τις επόμενες ημέρες και στη συνέχεια θα ξεκινήσει το πρόγραμμα αποθεραπείας και αποκατάστασης».

«Ο Μίκελ αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα, με στόχο την επιστροφή σε πλήρη προπόνηση πριν από το τέλος της σεζόν. Όλοι επικεντρώνονται πλήρως στην υποστήριξη του Μίκελ, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα επιστρέψει σε πλήρη φόρμα το συντομότερο δυνατό».