EURO 2020: Αγκαλιασμένοι οι Δανοί παρακολουθούσαν live το Βέλγιο - Φινλανδία! (vid)

Απίθανο σκηνικό στο Πάρκεν στο τέλος του ματς, με τους Δανούς να παρακολουθούν live το Φινλανδία - Βέλγιο.

Δανία με τρέλα στους «16» και οι σκηνές μοναδικές. Οι Δανοί έγιναν η πρώτη ομάδα στην ιστορία του ΕURO που έπειτα από δυο ήττες βρέθηκαν σε νοκ άουτ φάση. Το σκηνικό πάντως αμέσως μετά τη λήξη του ματς με τη Ρωσία (4-1) θα μείνει για πάντα στις μνήμες όλων στη χώρα τους. Παίκτες και τιμ μαζεμένο στη σέντρα του γηπέδου, να παρακολουθούν live τα τελευταία λεπτά του αγώνα Βέλγιο - Φινλανδία. Μόλις το ματς έληξε πανηγύρισαν έξαλλα μαζί με τους χιλιάδες οπαδούς στο Πάρκεν!

Amazing scenes in Copenhagen as Denmark find out that they made the round of sixteen! #beINEURO2020 #EURO2020 #RUSDEN



