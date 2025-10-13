Σμάιχελ για Ιωαννίδη: «Δεν έδωσα ιδιαίτερη σημασία στο περιστατικό- Συμβαίνουν αυτά στους αγώνες»

Ο Κάσπερ Σμάιχελ σε δηλώσεις του υποβάθμισε την ένταση που προκλήθηκε με τον Φώτη Ιωαννίδη κατά τη διάρκεια του χθεσινού Ελλάδα - Δανία λέγοντας πως τέτοιου είδους αψιμαχίες συμβαίνουν συνέχεια στο ποδόσφαιρο.

Η Εθνική μας ομάδα δε τα κατάφερε χθες το βράδυ και ηττήθηκε με 3-1 από τη Δανία στη Κοπεγχάγη, μένοντας και μαθηματικά εκτός από τη διεκδίκηση της εισόδου στο Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί το προσεχές καλοκαίρι σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Από τον αγώνα δεν έλειψαν και οι εντάσεις, με τη αψιμαχία μεταξύ του Φώτη Ιωαννίδη και του Κάσπερ Σμάιχελ να είναι η πιο έντονη. Πιο συγκεκριμένα μετά το γκολ του Τζόλη στο 63', με το οποίο η Εθνική μείωσε σε 3-1, ο Έλληνας φορ πήρε τη μπάλα για να τρέξει στη σέντρα και να ξεκινήσει άμεσα το παιχνίδι, με τον τερματοφύλακα των Δανών να προχωράει σε ένα αψυχολόγητο τράβηγμα της φανέλας.

Αμέσως εκδηλώθηκε ένταση με τον αρχηγό του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, Τάσο Μπακασέτα, να επιχειρεί να υπερασπιστεί τον συμπαίκτη του και τον Άγγλο διαιτητή Μάικλ Όλιβερ να δείχνει από μία κίτρινη κάρτα στους δύο εμπλεκόμενος.

Ο 38χρόνος κίπερ μετά τη λήξη της αναμέτρησης σε δηλώσεις του, αναφέρθηκε στο περιστατικό αυτό, υποβαθμίζοντας τη σοβαρότητα του δηλώνοντας πως τέτοιου είδους συμβάντα συμβαίνουν όλη την ώρα στους αγώνες.

«Δεν έδωσα ιδιαίτερη σημασία στο περιστατικό. Δεν ήταν κάτι διαφορετικό από ό,τι έχουμε ζήσει σε άλλα παιχνίδια εδώ στο Πάρκεν. Έπρεπε να σταματήσω τη φόρα του αντιπάλου, αλλά δεν θυμάμαι πολλά παραπάνω από τη φάση. Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν συνέχεια στους αγώνες»