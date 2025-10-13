Εθνική Ελλάδος: Σάρωσε σε τηλεθέαση παρά τον αποκλεισμό

Η Εθνική Ελλάδος δεν τα κατάφερε απέναντι στην Δανία ωστόσο σάρωσε σε τηλεθέαση καθώς κέρδισε το ενδιαφέρον του κοινού.

Η Εθνική Ελλάδος δεν κατάφερε να προκριθεί στο Mundial καθώς ηττήθηκε από την Δανία με 3-1 και εξάντλησε και μαθηματικά τις ελπίδες της. Αυτή η ήττα άφησε για ακόμη μια φορά την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς εκτός μεγάλης διοργάνωσης. Το ποδοσφαιρικό -και όχι μόνο- κοινό ωστόσο είχε εκεί τα βλέμματα του με την τηλεθέαση να αγγίζει πολύ υψήλα νούμερα.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έχει καταφέρει να τραβήξει το ενδιαφέρον του κόσμου ακόμα και όταν τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Πολλοί Έλληνες είχαν ταξιδέψει στην Δανία για να στηρίξουν την ομάδα, ωστόσο όσοι δεν τα κατάφεραν δεν έχασαν την ευκαιρία να το κάνουν από το σπίτι. Αυτό αποτυπώθηκε με αριθμούς στην συχνότητα του Alpha ο οποίος κατέγραψε 31,5% στο δυναμικό κοινό και 30,5% στο σύνολο.