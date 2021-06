Γερμανία: «Νοκ-άουτ» με Ουγγαρία ο Μίλερ

Χωρίς τον Τόμας Μίλερ θα χρειαστεί να αγωνιστεί η εθνική Γερμανίας απέναντι στην Ουγγαρία την Τετάρτη (23/06, 22:00, ANT1, Live Gazzetta).

Σχέδια χωρίς τον Μίλερ θα πρέπει να κάνει ο Γιόακιμ Λεβ για τον αγώνα της Τετάρτης με την Ουγγαρία, για την 3η αγωνιστική του Euro.

O 31χρονος μέσος υπέστη κάκωση στο γόνατό του στον αγώνα με την Πορτογαλία το περασμένο Σάββατο και οι εξετάσεις του έδειξαν πως θα χρειαστεί να μείνει στα «πιτς» τουλάχιστον για το ματς με την Ουγγαρία.

Θα χρειαστεί να κάνει αγώνα δρόμου για να είναι έτοιμος για την επόμενη φάση της διοργάνωσης. Το μέγεθος του τραυματισμού του θα διαπιστωθεί το προσεχές διάστημα, σε νέες εξετάσεις που θα υποβληθεί, όπως τονίζει και η «Βild».

Müller suffered a capsular injury in his knee in the final phases of the game against Portugal [@berger_pj, @Plettigoal] https://t.co/A9UI354mH7