Σέζνι: Με τσιγάρο πριν το Ισπανία – Πολωνία (pics)

Ο Βόιτσιεχ Σέζνι θέλησε να πνίξει το άγχος του και την ανησυχία του πριν το ματς της Πολωνίας με την Ισπανία, υποκύπτοντας στην κακή του συνήθεια. Το τσιγάρο...

Είναι ο λόγος για τον οποίο καυγάδισε με τον Αρσέν Βενγκέρ και αποχώρησε από την Άρσεναλ, αφού, είχε ανάψει τσιγάρο στ' αποδυτήρια της ομάδας, παρά την εντολή του Αλσατού να μην το κάνει ποτέ κανείς αυτό.

Τώρα, στο Euro 2020, ο Σέζνι, φαίνεται ήθελε να διώξει λίγη από τη νευρικότητά του κι έτσι άναψε ένα τσιγάρο προτού επιβιβαστεί στο πούλμαν της Πολωνίας για την αναχώρηση προς το γήπεδο όπου η εθνική ομάδα της πατρίδας του αντιμετώπισε την Ισπανία και την κράτησε στο 1-1...

Wojciech Szczesny's preparations for Spain vs Poland were... unique. 🚬 #EURO2020 https://t.co/amsRBuSdse