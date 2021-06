Ντε Μπρόινε: Αριστερά δεν... νιώθει, όμως το αριστερό του είναι «φωτιά»! (pics & vids)

Εξηγώντας τι συμβαίνει στο πρόσωπό του μετά το χτύπημα στον τελικό του Champions League, ο Κέβιν Ντε Μπρόινε ευτυχώς για το Βέλγιο αλλά και για τους ερωτευμένους με το ποδόσφαιρο, έχει ένα αριστερό πόδι... σκέτη μαγεία.

Ο θαυματουργός Βέλγος μεσοεπιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι, στη θέση που αγωνίζεται, στις ικανότητες που έχει, στα όσα κάνει εντός γηπέδου, στις στροφές που παίρνει το μυαλό του την κρίσιμη στιγμή (βλ. το γκολ της ισοφάρισης κόντρα στην Δανία) είναι ο κορυφαίος αυτή τη στιγμή.

Σε αυτό, πραγματικά, ίσως κανείς να μην έχει την παραμικρή αμφιβολία και ένσταση, έπειτα από τον τρόπο με τον οποίο έκανε το come-back του στη δράση, μπαίνοντας με αλλαγή στο δεύτερο ματς του Βελγίου στο Euro και φέρνοντας τα πάνω – κάτω...

Και εννοείται πως ο τρόπος που δεν πανηγύρισε το γκολ του, όσο κρίσιμο κι όμορφο μπορεί να ήταν, πηγαίνοντας στο σημείο που έπεσε ο Έρικσεν και δείχνοντας τον απόλυτο σεβασμό του, λέει πάρα πολλά που ειλικρινά δεν χρειάζονται καμία ανάλυση...

Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε, όπως όλοι θυμόμαστε, στον μεγάλο τελικό του Champions League στις 29 του περασμένου Μαΐου στο Πόρτο απέναντι στην Τσέλσι, είχε αντικατασταθεί στα πρώτα λεπτά του δευτέρου μέρους με αναγκαστική αλλαγή. Χτύπησε πρόσωπο με πρόσωπο με τον Αντόνιο Ρούντιγκερ, ο Γερμανός είχε και την προστατευτική μάσκα και ο Βέλγος... τα είδε όλα. Αμέσως το σημείο κάτω από το μάτι του πρήστηκε, ενώ, αποκόμισε και κάταγμα στη μύτη.

Έχασε το πρώτο ματς του Euro όπου οι συμπαίκτες του δεν είχαν κανένα πρόβλημα να φτάσουν σε τρία γκολ απέναντι στη Ρωσία, όμως, το απόγευμα της Πέμπτης στην Κοπεγχάγη, έπρεπε να παρέμβει. Το γκολ του Γιουσούφ Πούλσεν στο ξεκίνημα είχε βάλει το Βέλγιο σε πολύ δύσκολη κατάσταση, όμως, ο KdB δήλωσε βροντερή παρουσία. Κι ας μην... ένιωθε η αριστερή του πλευρά. Το αριστερό του πόδι, όμως, ήταν όπως έπρεπε και έκανε το σουτ που έπρεπε για να γίνει το 2-1 και η ιστορική ανατροπή (πρώτη στην ιστορία των Βέλγων σε Euro όταν χάνουν στο ημίχρονο) για τους «κόκκινους διαβόλους».

«Από την αριστερή πλευρά του προσώπου μου δεν νιώθω τίποτα. Είναι τελείως μουδιασμένο. Ακριβώς όπως αισθανόμαστε στον οδοντίατρο. Το νεύρο έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από εκείνο το χτύπημα. Αυτό μπορεί να κρατήσει και έξι μήνες και μετά να επανέλθει ακριβώς όπως ήταν πριν. Δεν είναι ευχάριστη η αίσθηση, αλλά το σημαντικό είναι ότι μπορώ και παίζω» είπε ο Ντε Μπρόινε που παρά την ενόχληση, έκανε τα πάντα για την πρόκριση της εθνικής ομάδας της πατρίδας του στα νοκ-άουτ του Euro.

Αν θέλει κανείς να κοιτάξει και τους αριθμούς του Κέβιν Ντε Μπρόινε για να καταλάβει την τεράστια διαφορά που έκανε για το Βέλγιο στην Κοπεγχάγη, η ερμηνεία είναι πανεύκολη. Πέρα από τις κινήσεις του και την επιβλητική του παρουσία στον αγωνιστικό χώρο όταν τον παρακολουθείς εν δράσει, ο KdB κατάφερε σε ένα ημίχρονο συμμετοχής να έχει 5 επιτυχημένες ντρίμπλες, τρεις επαφές με τη μπάλα στην αντίπαλη περιοχή και έφτιαξε δυο μεγάλες φάσεις για γκολ. Σε αυτά τα τρία κομμάτια, ήταν κορυφαίος στον αγωνιστικό χώρο!

Την στιγμή που του γύρισε την μπάλα ο Λουκάκου για το πρώτο γκολ των Βέλγων, οι 9,5 ποδοσφαιριστές στους 10, σε αυτό το σημείο με αυτή τη φόρα και σε τέτοια παιχνίδια, σκέφτονται το σουτ. Ο Ντε Μπρόινε σκέφτηκε την ντρίμπλα και την ασίστ για τη σιγουριά του γκολ. Όταν έπρεπε, είχε χώρο και είχε «οπλίσει» πολύ καλά, έκανε το μαγικό του και με αυτό το γκολ είχε 100% επιτυχία στην ακρίβεια της τελικής προς τον στόχο. Δεν χρειάστηκε να ξαναδοκιμάσει. Απόλυτη επιτυχία.

Είχε 14 μεταβιβάσεις στο επιθετικό τρίτο, με 75% ακρίβεια και επιπλέον, έφτασε στις 176 ασίστ από το 2012 και μετά, όντας ο κορυφαίος όλων στον κόσμο! Ακόμα και ο Μέσι, έχει 172 αυτή τη στιγμή...

8 - Kevin De Bruyne has made eight assists for Belgium in major tournaments (World Cup & Euros); since the 2014 World Cup, no European player has made more across the two competitions. Surgical. #BEL #EURO2020 pic.twitter.com/9JTxUzlxZ7