Κάλβιν Φίλιπς: Από το... χωράφι μανιταριών μέχρι το Euro! (pics & vids)

Παιδί ήρεμων τόνων. Κάτι που αρέσει πολύ και στον Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ. Ο Κάλβιν Φίλιπς έλαμψε για την Αγγλία στη νίκη (1-0) επί της Κροατίας και μπορεί ν' ακούει διθυράμβους, όμως παραμένει ένα παιδί που... θυμάται ακόμα το χωράφι με τα μανιτάρια.

Ο Ραχίμ Στέρλινγκ μπορεί να πέτυχε το πρώτο του γκολ σε μεγάλη διοργάνωση με τη φανέλα της εθνικής ομάδας της Αγγλίας, δίπλα από τις γειτονιές όπου συνήθιζε να παίζει ως πιτσιρικάς.

Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ μπορεί να έγινε ο νεαρότερος ever με συμμετοχή στην ιστορία του Euro.

Η φετινή διοργάνωση μπορεί να έχει πολλούς πρωταγωνιστές, όμως, για την εθνική ομάδα της Αγγλίας που έκανε ένα πρώτο σημαντικότατο βήμα για την παρουσία της στα νοκ-άουτ με την πρώτη, ιστορικά, νίκη της σε πρεμιέρα του θεσμού, ο Κάλβιν – Φίλιπς ήταν... το απόλυτο αφεντικό.

Με φοβερές κινήσεις στο χώρο του κέντρου, με απόλυτη ηρεμία, με ματιές σε όλο το γήπεδο ανά πάσα στιγμή, ο χαφ της Λιντς έγινε το πρόσωπο της αναμέτρησης. Κι όμως, μετά το ματς εμφανίστηκε με ταπεινότητα και χαμόγελο, όπως ακριβώς τον έχουν συνηθίσει όλοι όσοι τον γνωρίζουν.

Γιατί κατά βάθος, σκέφτεται ακόμα πως είναι ένα παιδί που άρχισε να παίζει σε... φάρμα με μανιτάρια και τώρα βρίσκεται στα μεγαλύτερα γήπεδα, στις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές στιγμές...

Απόλυτος στο πρώτο ημίχρονο, μόλις δυο χαμένες πάσες στο δεύτερο!

Ο Κάλβιν Φίλιπς δεν έχει χαρακτηριστεί τυχαία ο... Πίρλο του Γιόρκσαϊρ! Ο «κοτσιδάκιας», λόγω και του look που επέλεξε για το μαλλί, ήταν τρομερά αποτελεσματικός κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Κυριακής απέναντι στους Κροάτες!

Στο πρώτο ημίχρονο είχε το απόλυτο 18/18 στις μεταβιβάσεις του, ενώ, στο σύνολο, έκανε λάθος μονάχα σε δυο στιγμές από τις 33 (94%) κατά τις οποίες προσπάθησε να τροφοδοτήσει τους συμπαίκτες του!

Διένυσε 10,3 χιλιόμετρα στον αγωνιστικό χώρο, ανέκτησε την κατοχή της μπάλας 7 φορές, κέρδισε 4 μονομαχίες και φυσικά είχε και την ασίστ στο γκολ του Ραχίμ Στέρλινγκ! Όλη η κίνησή του στη στιγμή που η Αγγλία κατάφερε να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα και να πάρει την ιστορική, πρώτη της νίκη σε πρεμιέρα Euro, είχε απόλυτη ψυχραιμία και τεχνική από τον Κάλβιν Φίλιπς.

Αν ξαναδεί κανείς το βίντεο, ο χαφ της Λιντς γνωρίζοντας πως πίσω έχει τον Ράις για back-up, παίρνει το χώρο στην αριστερή πλευρά. Αφού πέρασε η μπάλα από το τάκλιν που έγινε κοντά του, εκείνος με απόλυτη ηρεμία άλλαξε κατεύθυνση για να προστατεύσει την κατοχή και «πέταξε» ανάμεσα στα κορμιά την πάσα προς τον Στέρλινγκ για να τελειώσει τη φάση.

Να παίζεις με σιγουριά για ό,τι συμβαίνει πίσω...

Ο Κάλβιν Φίλιπς έχει καταφέρει να επικοινωνήσει σωστά με τον Ντέκλαν Ράις και αυτό φάνηκε από το πρώτο ματς της Αγγλίας στο φετινό Euro. Από τη στιγμή που οι δυο τους βρίσκονταν στον άξονα των «τριών λιονταριών» στην προετοιμασία και ήξεραν τα πλάνα του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ, έπρεπε να βρουν κοινή γραμμή για τον τρόπο με τον οποίο θα αγωνίζονται.

Να γνωρίζουν τους χώρους που θα γνωρίζουν εξ αρχής ότι θα έχουν υπό την ευθύνη τους και φυσικά, να καταφέρουν να βρίσκονται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και απλα.

«Μου αρέσει να παίζω με τον Ντέκλαν γιατί ο τρόπος με τον οποίο έχουμε φτιάξει αυτή τη συνεργασία μου επιτρέπει να παίζω αρκετά πιο μπροστά, έχοντας φυσικά την υποστήριξή του. Γνωρίζω ότι θα με καλύψει και θα είναι εκεί που πρέπει αν η μπάλα περάσει από εμένα. Είναι τιμή μου να παίζω μαζί του, όπως φυσικά και με την υπόλοιπη εθνική ομάδα.

Μπορεί ο κόσμος να νόμιζε ότι εγώ και ο Ντέκλαν παλεύαμε για τις θέσεις μεταξύ μας, όμως η συνεργασία μας ήταν πολύ καλή» είπε ο Κάλβιν Φίλιπς για τη συνεργασία του με τον χαφ της Γουέστ Χαμ.

Ο Μπιέλσα το ήξερε, το έμαθε και ο Σάουθγκεϊτ

Μόλις ένα καλοκαίρι νωρίτερα, ο Κάλβιν Φίλιπς έπαιζε στην Championship και πανηγύριζε την άνοδο με την Λιντς του Μαρσέλο Μπιέλσα. Ασφαλώς ο τρελο-Μπιέλσα είχε αντιληφθεί τις ικανότητές του και την ποδοσφαιρική του ποιότητα και ήταν απόλυτα σίγουρος για εκείνον.

Μέσα σε μια σεζόν και έχοντας εντυπωσιάσει στην Premier League με τα «παγώνια», έκανε τον Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ να τον προσέξει καλά, να τον επιλέξει για το Euro και να τον χρησιμοποιήσει στην πρεμιέρα.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Αγγλίας που πήρε ορισμένες αποφάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να του γυρίσουν μπούμερανγκ, όπως ο αποκλεισμός των Τσίλγουελ και Σάντσο από την 23άδα του ματς, δικαιώθηκε απόλυτα από την χρησιμοποίηση του Κάλβιν Φίλιπς στο χώρο του κέντρου.

«Τεχνικά είναι άρτιος, είναι πολύ αθλητικός, τον είχαμε παρακολουθήσει από την Championship και ήταν εκπληκτικός στο παιχνίδι. Υψηλή απόδοση, χαμηλό προφίλ ως παίκτης και άνθρωπος. Μας αρέσει πάρα πολύ αυτό» ήταν τα λόγια του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ για τον ποδοσφαιριστή της Λιντς που ξεχώρισε για τα «τρία λιοντάρια».

