Μάνατζερ Έρικσεν: «Ο Κρίστιαν είναι ξύπνιος και μπορεί να μιλήσει»! (pic)

Ο μάνατζερ του Κρίστιαν Έρικσεν, Μάρτιν Σουτς μίλησε με τον πατέρα του Δανού ποδοσφαιριστή και εξήγησε πως αναπνέει, πως είναι ξύπνιος και μπορεί να μιλήσει!

Η τελευταία σημείωση σε ό,τι έχει να κάνει με τον Κρίστιαν Έρικσεν και τη στιγμή που κατέρρευσε στο χορτάρι σοκάροντας τον πλανήτη ήλθε από τον μάνατζέρ του!

Ο Μάρτιν Σουτς ανέφερε στο NPO Radio1 πως συνομίλησε με τον πατέρα του διεθνή Δανού ποδοσφαιριστή, τονίζοντας όσον αφορά την πορεία της κατάστασής του: «Ο Κρίστιαν Έρικσεν αναπνέει, είναι ξύπνιος και μπορεί να μιλήσει»!

“Christian Eriksen breathes and can speake. He’s awake”. Martin Schoots, Eriksen agent, just told this to NPO Radio1 after speaking with Christian’s father, reports @OzcanAkyol. 🇩🇰❤️🙏🏻 #prayforEriksen